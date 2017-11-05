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10:29 (мск), источник: Р-Спорт

Россиянин Сергей Липинец стал чемпионом мира по версии IBF

МОСКВА, 5 ноя — Р-Спорт. Российский боксер Сергей Липинец победил японца Акихиро Кондо в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе.

Источник: AFP 2017

Титул чемпиона по версии IBF стал вакантным в августе, после того как чемпионский пояс оставил американец Теренс Кроуфорд.

Бой, прошедший в субботу в Бруклине, продлился 12 раундов и завершился победой российского боксера единогласным решением судей. Счет судейских записок 118−110, 117−111, 117−111.

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На счету 28-летнего Липинца стало 13 побед (10 нокаутом) в 13 боях. В активе 32-летнего Кондо 29 побед (16 нокаутов), 7 поражений и ничья.

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