4 ноября исполняется 25 лет со дня одной из самых громких побед в истории клубного российского футбола.
Россиянин Сергей Липинец стал чемпионом мира по версии IBF
МОСКВА, 5 ноя —
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МОСКВА, 5 ноя —
Титул чемпиона по версии IBF стал вакантным в августе, после того как чемпионский пояс оставил американец Теренс Кроуфорд.
Бой, прошедший в субботу в Бруклине, продлился 12 раундов и завершился победой российского боксера единогласным решением судей. Счет судейских записок 118−110, 117−111, 117−111.
На счету 28-летнего Липинца стало 13 побед (10 нокаутом) в 13 боях. В активе 32-летнего Кондо 29 побед (16 нокаутов), 7 поражений и ничья.