Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
СКА-Хабаровск1
Арсенал Т1
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Слован
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар
Анжи
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте
Жирона
Хоккей. КХЛ
14:30
Югра
Йокерит
Футбол. Зарубежный
14:30
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Дижон
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Наполи
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Ювентус
Беневенто
Футбол. Зарубежный
17:15
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
18:00
Сталь Д
Карпаты
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Атлетик
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес КингзОТ3
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе ШарксБ2
Анахайм Дакс1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Зенит
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак М
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Метц
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Кан
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс4
Питтсбург Пингвинз2
Футбол. Зарубежный
19:30
Эвертон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
СПАЛ
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона КойотсБ2
Каролина Харрикейнз1
Футбол. Зарубежный
20:30
Динамо К
Ворскла
Футбол. Зарубежный
20:30
Олимпик Д
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Эйбар
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Малага
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз5
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд0
Чикаго Блэкхокс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Сент-Луис Блюз6
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег ДжетсОТ4
Монреаль Канадиенс5
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБ5
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида ПантерзОТ4
Нью-Йорк Рейнджерс5
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия ФлайерзБ4
Колорадо Эвеланш5
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Лион
Хоккей. НХЛ
23:59
Эдмонтон Ойлерз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
4.11
Барселона2
Севилья1
Футбол. Зарубежный
4.11
Дженоа0
Сампдория2
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в чемпионате Германии
Россиянин Сергей Липинец стал чемпионом мира по версии IBF
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо перевоплотился в Супермена
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Неизбежность старения доказали математически
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
Зачем покупать недвижимость за криптовалюту
Полонский заявил о желании заработать $1 трлн
Фоторепортажи
11«Севилья» обыграла «Спартак» в Лиге чемпионов
10«Спартак» упустил победу над «Ростовом»
11:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако

Россиянин Дмитрий Бивол успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, победив нокаутом в первом раунде австралийца Трента Бродхерста.

Источник: Reuters

Краткая история последних лет в полутяжелом весе в нескольких выдуманных мной здесь и сейчас цитатах звучала бы так:

Малоизвестный гражданин России лет за 10 до поездки в Крым: «Меня зовут Рой Джонс, и я играю в баскетбол между боями, рэпом и походами в супертяжелый вес».

Антонио Тарвер-2003: «Называйте меня «Убийцей легенд».

Бернард Хопкинс: «Все потому, что я черный. Что, если бы мое имя было Августин, Херценштайн, Штерн? Каппелло? Марчиано? Называйте меня просто Чужой!».

Сергей Ковалев: «Я принес вам русскую справедливость! Из Челябинска, с тяжелым акцентом и не менее тяжелым ударом!».

Андре Уорд​: «Мне плевать, что вы обо мне думаете. В меня верит Джей Зи, я заберу деньги и пояса Ковалева — и ваши, и уйду из бокса быстрее, чем вы подумаете, что неплохо бы закричать «Держи вора!».

Современный зритель-2017: «Бивол?! Кто такой Дмитрий Бивол? И почему он чемпион?».

Если вы следите за боксом достаточно давно, то Бивола вы можете знать примерно с середины нулевых годов. О нем говорили тренеры, боксеры на тренировках, журналисты и фанаты, следившие за любительским боксом — лет с пятнадцати. Такого хайпа не было, наверное, даже вокруг Амира Хана, который стал звездой задолго до Олимпиады, которую, кстати, не выиграл. О нем тогда говорили даже те, кто ни разу не видел его боев, потому что нет иного способа следить за молодым боксером, который еще не дорос до взрослой сборной, кроме как спрашивать тех, кто мог видеть его первые бои. Ожидания были высокие, и под грузом общего внимания к своей персоне и своему боксу Бивол не всегда показывал то, что хотели от него видеть. Хайпа в профессиональном сообществе было много, а слово такого тогда еще почти никто и не знал.

К тому моменту, когда Дмитрий взял серебро на Универсиаде и выиграл Всемирные Игры Боевых Искусств в Санкт-Петербурге, с завышенными ожиданиями стало полегче, но после начала профессиональной карьеры все как будто начало снова, пошло по второму кругу. Легкие победы сначала, впечатляющие нокауты более опытных соперников, затем несколько выступлений, реакция на которые была гораздо более осторожная, травмы, но две победы в США над Сэмюэлом Кларксоном и Седриком Эгню, который сумел сначала испортить бой даже Сергею Ковалеву — и вот уже американское ТВ предлагает Биволу контракт на несколько боев.

ПЕРЕД БОЕМ

Андре Уорд, владевший титулом Суперчемпиона WBA, оставил бокс. Баду Джек, владевший регулярным поясом, решил, что с Биволом драться ему будет скорее не очень интересно. Но я и не думаю, что и Биволу нужен был бы этот бой прямо сейчас. Джеймс Дигейл, например, в бою с Джеком отправил его в нокдаун в первом раунде, за затем и сам посидел на полу, получил разрыв барабанной перепонки и потерял передний зуб. Бой с Биволом вышел бы отличный — но прямо сейчас, боюсь, россиянин к этому не готов. Что-то такое предполагают его промоутеры, иначе он не дрался бы с малоизвестным австралийцем, который должен быть счастлив уже потому, что дерется за пояс чемпиона в легендарном казино Монте-Карло.

10-й номер рейтинга WBA Трент Бродхерст не запомнился в предыдущих 21 поединках вообще примерно ничем. И в качестве серьезного соперника для Бивола его воспринимал, наверное, только сам Бивол.

Читайте также
Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

РАУНД

Может, если бы Дмитрий относился к оппоненту чуть менее серьезно, бой бы затянулся — на два раунда. Но одного оказалось достаточно. Первый нокдаун от удара, который скорее всего ускользнул от внимания многих подвыпивших зрителей в зале, случился уже через минуту после начала. Трент встал. Бивол всегда убивал соперников скоростью. Когда он в форме, собран и читает оппонента — удары прилетают совершенно неожиданно.

Бродхерсту, чтобы как-то с этой скоростью бороться, нивелировать его своей тактикой, не хватило ни класса, ни стиля, ни опыта. И, конечно, времени. Его голова еще была тугой после пропущенных ударов, постучал молоток, сигнализирующий о 10 оставшихся до конца раунда секундах, и он просто уже ждал гонг. Правая Бивола прилетела ему точно в подбородок, за доли секунды до звука гонга, Трент опрокинулся на спину и рефери, видимо, увидев что-то такое в его глазах, даже не стал считать. Все было закончено.

ПОСЛЕ БОЯ

Бивол был достаточно бодр и свеж, чтобы отвечать на вопросы, не сходя с ринга, на английском и русском. Вновь, как это было уже некоторое время тому назад, прозвучало имя кубинца Салливана Барреры. Бивол хочет именно этот бой. Такая настойчивость и категоричность в выборе следующего оппонента может говорить только об одном — за этот бой американское ТВ готово заплатить, и он уже находится в разработке.

25 ноября Баррера дерется с Феликсом Валерой, в бою с которым Бивол и взял временный титул чемпиона несколько лет назад, и для кубинца других вариантов развития карьеры сейчас не так уж много. А уход из бокса Андрэ Уорда, единственного человека, которому Баррера проиграл, должно его вдохновить.

Андрей Баздрев

"За 3 секунды вычислю того, кто сидит на стакане"
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть на выезде «Бостон»
«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в чемпионате Германии
Россиянин Сергей Липинец стал чемпионом мира по версии IBF
«Тампа» обыграла «Коламбус», Кучеров провел 300-й матч в НХЛ
Футболисты «Барселоны» победили «Севилью» в 600-м матче Месси
«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче молодежного первенства России
Новости
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь