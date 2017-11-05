Бивол-хайп. Сорвать банк в Монако

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Краткая история последних лет в полутяжелом весе в нескольких выдуманных мной здесь и сейчас цитатах звучала бы так:

Малоизвестный гражданин России лет за 10 до поездки в Крым: «Меня зовут Рой Джонс, и я играю в баскетбол между боями, рэпом и походами в супертяжелый вес».

Антонио Тарвер-2003: «Называйте меня «Убийцей легенд».

Бернард Хопкинс: «Все потому, что я черный. Что, если бы мое имя было Августин, Херценштайн, Штерн? Каппелло? Марчиано? Называйте меня просто Чужой!».

Сергей Ковалев: «Я принес вам русскую справедливость! Из Челябинска, с тяжелым акцентом и не менее тяжелым ударом!».

Андре Уорд​: «Мне плевать, что вы обо мне думаете. В меня верит Джей Зи, я заберу деньги и пояса Ковалева — и ваши, и уйду из бокса быстрее, чем вы подумаете, что неплохо бы закричать «Держи вора!».

Современный зритель-2017: «Бивол?! Кто такой Дмитрий Бивол? И почему он чемпион?».

Если вы следите за боксом достаточно давно, то Бивола вы можете знать примерно с середины нулевых годов. О нем говорили тренеры, боксеры на тренировках, журналисты и фанаты, следившие за любительским боксом — лет с пятнадцати. Такого хайпа не было, наверное, даже вокруг Амира Хана, который стал звездой задолго до Олимпиады, которую, кстати, не выиграл. О нем тогда говорили даже те, кто ни разу не видел его боев, потому что нет иного способа следить за молодым боксером, который еще не дорос до взрослой сборной, кроме как спрашивать тех, кто мог видеть его первые бои. Ожидания были высокие, и под грузом общего внимания к своей персоне и своему боксу Бивол не всегда показывал то, что хотели от него видеть. Хайпа в профессиональном сообществе было много, а слово такого тогда еще почти никто и не знал.

К тому моменту, когда Дмитрий взял серебро на Универсиаде и выиграл Всемирные Игры Боевых Искусств в Санкт-Петербурге, с завышенными ожиданиями стало полегче, но после начала профессиональной карьеры все как будто начало снова, пошло по второму кругу. Легкие победы сначала, впечатляющие нокауты более опытных соперников, затем несколько выступлений, реакция на которые была гораздо более осторожная, травмы, но две победы в США над Сэмюэлом Кларксоном и Седриком Эгню, который сумел сначала испортить бой даже Сергею Ковалеву — и вот уже американское ТВ предлагает Биволу контракт на несколько боев.

ПЕРЕД БОЕМ

Андре Уорд, владевший титулом Суперчемпиона WBA, оставил бокс. Баду Джек, владевший регулярным поясом, решил, что с Биволом драться ему будет скорее не очень интересно. Но я и не думаю, что и Биволу нужен был бы этот бой прямо сейчас. Джеймс Дигейл, например, в бою с Джеком отправил его в нокдаун в первом раунде, за затем и сам посидел на полу, получил разрыв барабанной перепонки и потерял передний зуб. Бой с Биволом вышел бы отличный — но прямо сейчас, боюсь, россиянин к этому не готов. Что-то такое предполагают его промоутеры, иначе он не дрался бы с малоизвестным австралийцем, который должен быть счастлив уже потому, что дерется за пояс чемпиона в легендарном казино Монте-Карло.

10-й номер рейтинга WBA Трент Бродхерст не запомнился в предыдущих 21 поединках вообще примерно ничем. И в качестве серьезного соперника для Бивола его воспринимал, наверное, только сам Бивол.

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РАУНД

Может, если бы Дмитрий относился к оппоненту чуть менее серьезно, бой бы затянулся — на два раунда. Но одного оказалось достаточно. Первый нокдаун от удара, который скорее всего ускользнул от внимания многих подвыпивших зрителей в зале, случился уже через минуту после начала. Трент встал. Бивол всегда убивал соперников скоростью. Когда он в форме, собран и читает оппонента — удары прилетают совершенно неожиданно.

Бродхерсту, чтобы как-то с этой скоростью бороться, нивелировать его своей тактикой, не хватило ни класса, ни стиля, ни опыта. И, конечно, времени. Его голова еще была тугой после пропущенных ударов, постучал молоток, сигнализирующий о 10 оставшихся до конца раунда секундах, и он просто уже ждал гонг. Правая Бивола прилетела ему точно в подбородок, за доли секунды до звука гонга, Трент опрокинулся на спину и рефери, видимо, увидев что-то такое в его глазах, даже не стал считать. Все было закончено.

ПОСЛЕ БОЯ

Бивол был достаточно бодр и свеж, чтобы отвечать на вопросы, не сходя с ринга, на английском и русском. Вновь, как это было уже некоторое время тому назад, прозвучало имя кубинца Салливана Барреры. Бивол хочет именно этот бой. Такая настойчивость и категоричность в выборе следующего оппонента может говорить только об одном — за этот бой американское ТВ готово заплатить, и он уже находится в разработке.

25 ноября Баррера дерется с Феликсом Валерой, в бою с которым Бивол и взял временный титул чемпиона несколько лет назад, и для кубинца других вариантов развития карьеры сейчас не так уж много. А уход из бокса Андрэ Уорда, единственного человека, которому Баррера проиграл, должно его вдохновить.