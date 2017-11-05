Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Бивол впервые защитил титул, которым месяц назад стал владеть на постоянной основе. Ранее он владел «временным» поясом, дважды его защитив. Чемпионом мира по версии WBA был дважды победивший россиянина Сергея Ковалева американец Андре Уорд, который в сентябре завершил карьеру. Его место в поединке с Биволом должен был занять швед Баду Джек, но он отказался от пояса в пользу более прибыльных боев, в частности, с куда более известным в мире бокса чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) канадцем Адонисом Стивенсоном.