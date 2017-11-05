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01:51 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

ТАСС, 5 ноября. Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в Монте-Карло он выиграл у австралийца Трента Бродхёрста техническим нокаутом в первом раунде.

Бивол впервые защитил титул, которым месяц назад стал владеть на постоянной основе. Ранее он владел «временным» поясом, дважды его защитив. Чемпионом мира по версии WBA был дважды победивший россиянина Сергея Ковалева американец Андре Уорд, который в сентябре завершил карьеру. Его место в поединке с Биволом должен был занять швед Баду Джек, но он отказался от пояса в пользу более прибыльных боев, в частности, с куда более известным в мире бокса чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) канадцем Адонисом Стивенсоном.

На счету 26-летнего боксера из Санкт-Петербурга теперь 12 побед (10 нокаутом), ни одного поражения. Эта защита пояса была добровольной, следующая станет обязательной против соперника, который будет занимать наивысшее место в рейтинге.

В послужном списке 29-летнего Бродхёрста, который впервые получил возможность сразиться за чемпионский пояс, 20 побед (12 нокаутом), два поражения. До боя он занимал 10-е место в рейтинге WBA.

На данный момент трое россиян владеют титулами чемпиона мира по престижным версиям: помимо Бивола, это Денис Лебедев (WBA, до 90,71 кг) и Мурат Гассиев (Международная боксерская федерация IBF, до 90,71 кг).

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