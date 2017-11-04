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17:36 (мск), источник: Sports.kz

Как промоутер «Канело» может попытаться «украсть» недостающий Головкину пояс

Чемпион WBO Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) в случае победы над Давидом Лемье (38−3, 33 КО) готов встретиться с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Однако британский боксер опасается, что промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы Лемье и Альвареса, может «украсть» у него титул.

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— Я хочу, чтобы Golden Boy были честны по отношению ко мне. Я готов приехать в Америку и дать «Канело» шанс побороться за пояс WBO. Они, наверное, говорят: «Он прилетит туда, а потом мы его ограбим». Но за боем будет следить весь мир. Они не могут позволить сделать это, — приводит слова Сондерса Boxingscene.com.

Бой Лемье — Сондерс, на кону которого будет стоять пояс WBO, состоится 16 декабря в Лавале (Канада). Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Сондерса — 1.75, победа Лемье — 2.296, ничья — 23.

Ожидается, что победитель этого поединка встретится с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) или Саулем Альваресом (49−1−2, 3 КО), которые должны выяснить отношения в реванше в мае или сентябре. К слову, котировки на второй бой «Канело» — GGG также уже известны: победа Головкина — 1.752, победа Альвареса — 2.13, ничья — 21.

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