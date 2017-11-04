Как завершился бы бой Головкина с чемпионом мира из другой эпохи?
Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс в своей рубрике Daily Bread Mailbag прокомментировал гипотетический бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) с
Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс в своей рубрике Daily Bread Mailbag прокомментировал гипотетический бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) с
«Тито — GGG — это был бы брутальный бой.
Тито — не самый великий средневес, но его перфоманс в бою с Уильямом Джоппи был настолько разрушительным, что у Головкина такого никогда не было. GGG нетрудно пробить, а у Тринидада самый тяжелый левый хук за последние двадцать пять лет. Он оказывает давление, но также любит, когда соперник идет на него. Его можно пробить только одним ударом — джебом, а джеб Головкина — лучший в боксе. Никто никогда не проходил через «выстрелы» Тито, но у GGG — один из лучших подбородков, которые я