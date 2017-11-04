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16:38 (мск), источник: Sports.kz

Как завершился бы бой Головкина с чемпионом мира из другой эпохи?

Журналист Boxingscene.com Стивен Эдвардс в своей рубрике Daily Bread Mailbag прокомментировал гипотетический бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) с экс-чемпионом мира в среднем весе по версии WBA Феликсом Тринидадом (42−3, 35 КО), сообщает Sports.kz.

«Тито — GGG — это был бы брутальный бой.

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Тито — не самый великий средневес, но его перфоманс в бою с Уильямом Джоппи был настолько разрушительным, что у Головкина такого никогда не было. GGG нетрудно пробить, а у Тринидада самый тяжелый левый хук за последние двадцать пять лет. Он оказывает давление, но также любит, когда соперник идет на него. Его можно пробить только одним ударом — джебом, а джеб Головкина — лучший в боксе. Никто никогда не проходил через «выстрелы» Тито, но у GGG — один из лучших подбородков, которые я когда-либо видел. Было бы интересно взглянуть, прошел бы он через хук Тито. У Тито также лучше «бензобак» — я не видел, чтобы он уставал. За счет физики и размеров Головкина это был бы еще один великий близкий бой, но я не был бы удивлен, если бы Тринидад победил", — считает Эдвардс.

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