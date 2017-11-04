Холифилд: Из-за братьев Кличко публика потеряла интерес к супертяжелому весу

Боксеры выходят на ринг, чтобы наносить удары, но в какой-то момент бои превратились в сплошные объятья. Выходя против Майка Тайсона, я понимал, что буду наносить удары, но также и получать их. И когда я наносил удар, соперник знал, что он должен уклониться и ответить, воспользоваться моментом. Я не понимаю, как эти бойцы, постоянно вязавшие соперника, выигрывали бои. Они выигрывали, не нанося ударов. Интерес к супертяжелому весу был потерян из-за недостатка действия, но ситуация начинает меняться к лучшему", — приводит слова Холифилда Аllboxing.ru.