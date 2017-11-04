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12:16 (мск), источник: Vesti.kz

Холифилд: Из-за братьев Кличко публика потеряла интерес к супертяжелому весу

Бывший четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд считает, что одной из причин, по которой публика потеряла былой интерес к королевскому дивизиону бокса, являются братья Владимир и Виталий Кличко.

«Супертяжелый вес изменился из-за Кличко. Вместо боев судьям приходилось судить сеансы обнимашек.

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Боксеры выходят на ринг, чтобы наносить удары, но в какой-то момент бои превратились в сплошные объятья. Выходя против Майка Тайсона, я понимал, что буду наносить удары, но также и получать их. И когда я наносил удар, соперник знал, что он должен уклониться и ответить, воспользоваться моментом. Я не понимаю, как эти бойцы, постоянно вязавшие соперника, выигрывали бои. Они выигрывали, не нанося ударов. Интерес к супертяжелому весу был потерян из-за недостатка действия, но ситуация начинает меняться к лучшему", — приводит слова Холифилда Аllboxing.ru.

Отметим, что 29 апреля 2017 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся долгожданный поединок за титулы WBA Super, IBF, IBO между двумя олимпийскими чемпионами — британцем Энтони Джошуа (2012) и украинцем Владимиром Кличко (1996). Бой прошел при рекордных 90 тысячах зрителей и завершился поражением украинца в 11-м раунде.

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