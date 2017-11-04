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13:00 (мск), источник: Газета.Ру

Австралиец попал под Бивола

Российский боксер полутяжелого веса Дмитрий Бивол проведет первую защиту чемпионского пояса WBA — оппонентом россиянина по титульному бою станет австралиец Трент Бродхерст, с которым у чемпиона, по мнению экспертов, проблем возникнуть не должно. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящем поединке.

Источник: Газета.Ру

В субботу, 4 ноября, российский боксер Дмитрий Бивол впервые проведет защиту своего пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Соперником россиянина по титульному бою, который состоится в Монте-Карло, станет австралиец Трент Бродхерст.

Для 26-летнего Бивола этот поединок станет всего 12-м на профессиональном ринге — ранее спортсмен долгое время выступал в любителях, где становился чемпионом России и призером Универсиады. При этом после перехода в профессионалы Дмитрий не знает поражений, частенько завершая матчи раньше положенного: всего две виктории по очкам.

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Титул временного чемпиона мира WBA достался Биволу в мае минувшего года по итогам встречи с доминиканцем Феликсом Валерой, прошедшей в Москве: звание претендент получил единогласным вердиктом арбитров.

А уже в этом октябре Дмитрий стал полноправным владельцем чемпионского пояса благодаря решению завершить карьеру непобежденного американца Андре Уорда, ранее дважды не пускавшего к титулу соотечественника Бивола Сергея Ковалева, и незаинтересованности в звании шведа Баду Джека.

Что касается 29-летнего Бродхерста, то для него этот поединок станет первым шансом завоевать чемпионский пояс — ранее в столь значимых боях австралиец не дрался.

На данный момент на счету Трента 20 побед на профессиональном ринге при всего одном поражении (да и то датировано 2011 годом). Обидчиком представителя Австралии тогда, к слову, стал новозеландец Роберт Берридж, у которого Бивол выиграл техническим нокаутом в четвертом раунде в этом феврале.

В преддверии боя в Монте-Карло все эксперты едва ли не синхронно заведомо отдают успех чемпиону, отмечая очевидный талант Дмитрия, готовый и к большим свершениям, а также сомнительный уровень его оппонента, ранее никогда не дравшегося за пределами континента.

Единственное, на что может рассчитывать Бродхерст в этой встрече — неплохой удар, однако есть определенные сомнения, что Бивол даст оппоненту его продемонстрировать.

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Мягко говоря, не верят в австралийца и букмекеры — на победу Дмитрия в этом матче дается попросту смешной коэффициент, равный 1,01, тогда как на неожиданной виктории Трента можно будет приумножить свой капитал аж в 12 раз. Вероятность ничьей оценивается как 30 к 1.

Стоит отметить, что уже вскоре после поединка с Бродхерстом Биволу — если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного — предстоит вновь появится на ринге: ранее представили WBA анонсировали, что триумфатор боя в Монте-Карло в течение 120 последующих дней будет обязан провести обязательную защиту звания. Причем оппонентом чемпиона в данном случае станет один из топов рейтинга, а не кто-то из конца первой десятки, как, например, Трент.

Сам Бивол незадолго до матча с австралийцем отметил, что хочет попытаться в будущем стать абсолютным чемпионом мира.

«Мы шли к титулу. Конечно, идеальный вариант, когда ты его завоевываешь в бою, забираешь у кого-то, однако такой возможности мне не посчастливилось получить — Джек отказался от поединка со мной, оставив титул. Но я рад, что меня объявили чемпионом. Теперь нужно доказывать и защищать пояс.

Я такой человек, что нужно в любом деле ставить перед собой максимальные цели. В профессиональном боксе максимальной задачей является статус абсолютного чемпиона мира. Нельзя достичь высоких результатов, если не ставить высшие цели. Да, не всегда эта цель достигается, но нужно стремиться к ней всегда.

Так что я стремлюсь к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом, — передает слова боксера «Р-Спорт».

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В свою очередь менеджер россиянина Вадим Корнилов, говоря о готовности своего клиента к поединку в Монте-Карло, подчеркнул, что к сегодняшней встрече Бивол подходит во всеоружии.

«Прошла отличная подготовка, команда готовилась сначала в горах, а потом в Лос-Анджелесе, провели отличные спарринги. В готовности Бивола вся команда уверена на 100%, проблем никаких не было», — сказал он.

На традиционной процедуре взвешивания австралиец немного перевесил своего противника, с трудом уложившись в необходимый вес — 79,4 против 78,9 кг соответственно.

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