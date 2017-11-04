Казахстанский боксер Шарибаев победил колумбийца Прескотта техническим нокаутом в первом раунде

Шарибаев должен был выйти на ринг 28 октября против другого представителя Колумбии — Карлоса Падильи. Однако врачи запретили его сопернику драться и поединок был отменен.

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Бой же с Прескоттом проходил на арене Osceola Heritage Park Киссимми в рамках вечера бокса, организаторами которого выступили две американские промоутерские компании — All Star Boxing и Top Rank. Он должен был состоять из десяти раундов, но завершился победой Шарибаева техническим нокаутом в первом раунде.