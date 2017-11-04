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11:38 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин стал вторым в рейтинге самых прибыльных P4P-боксеров по версии Elite Sports NY

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, занял второе место рейтинге самых прибыльных боксеров в Pound-For-Pound (вне зависимости от весовой категории) по версии Elite Sports NY.

Источник: Reuters

На первом месте находится американец Теренс Кроуфорд, тогда как Сауль «Канело» Альварес расположился на третьей строчке.

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1. Теренс Кроуфорд (32−0, 23 КО)
2. Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО)
3. Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО)
4. Василий Ломаченко (9−1, 7 КО)
5. Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО)
6. Сергей Ковалев (30−2−1, 26 КО)
7. Майки Гарсия (37−0, 30 КО)
8. Кит Турман (28−0, 22 КО)
9. Эррол Спенс (22−0, 19 КО)
10. Дэнни Гарсия (33−1, 19 КО).

Напомним, свой последний бой Геннадий Головкин провел против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса 16 сентября в Лас-Вегасе. Поединок не выявил сильнейшего. Ничейный результат позволил казахстанцу сохранить свои титулы, но прервал его победную серию.

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