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00:26 (мск), источник: ТАСС

Боксер Бивол проведет первую защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе

ТАСС, 4 ноября. Российский боксер полутяжелого веса Дмитрий Бивол проведет в субботу в Монте-Карло защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против австралийца Трента Бродхерста. Бивол впервые будет защищать свой титул, которым месяц назад стал владеть на постоянной основе.

26-летний боксер из Санкт-Петербурга Дмитрий Бивол проведет лишь 12-й бой на профессиональном ринге, во всех предыдущих он одержал победы, причем лишь два его соперника смогли продержаться до финального гонга. Решением судей Бивол победил в том числе и Феликса Валеру из Доминиканской республики в мае прошлого года, завоевав «временный» титул WBA в весе до 79,4 кг.

Бивол является одним из трех российских чемпионов мира по самым престижным версиям. В дивизионе первого тяжелого веса (до 90,4 кг) поясами владеют Денис Лебедев (WBA) и Мурат Гассиев (по версии Международного боксерского совета). Лебедев и Гассиев уже достаточно известные в мире бокса бойцы, а Биволу лишь предстоит доказать в ринге, что чемпионский пояс он получил не случайно.

Обладателем временного титула Бивол стал всего лишь в седьмом профессиональном бою, а в октябре он был объявлен чемпионом мира уже на постоянной основе. Чемпионом мира по версии WBA был дважды победивший россиянина Сергея Ковалева Андре Уорд, который в сентябре завершил карьеру. Его место должен был занять шведский боксер Баду Джек, но он отказался от пояса в пользу более прибыльных боев, в частности, с куда более известным в мире бокса чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) канадцем Адонисом Стивенсоном.

Первая добровольная защита Бивола

Бивол после объявления чемпионом мира WBA должен был провести добровольную защиту титула, выбор пал на 29-летнего Бродхерста, который впервые получил возможность сразиться за чемпионский пояс. Бродхерст провел 21 бой, потерпев лишь одно поражение — шесть лет назад он уступил нокаутом новозеландцу Роберту Берриджу, которого Бивол победил в феврале в Нижнем Тагиле. Бродхерст впервые будет драться за пределами Австралии. В рейтинге WBA соперник Бивола занимает 10-е место.

Накануне во время взвешивания Бивол показал вес 78,9 кг, его соперник также уложился в рамки полутяжелой категории — 79,4 кг.

Бой между Биволом и Бродхерстом пройдет в казино в Монте-Карло. В рамках вечера российский боксер полулегкого веса Олег Ефимович проведет рейтинговый бой по версии WBA со Скоттом Куиггом из Великобритании.

 Источник: Зидан примет участие в представлении официального мяча ЧМ-2018
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