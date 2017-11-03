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3 ноября, источник: ТАСС

Боксер Сироткин победил Майоргу и завоевал титул интернационального чемпиона WBA

ТАСС, 3 ноября. Российский боксер Андрей Сироткин одержал победу над никарагуанцем Рикардо Майоргой и стал обладателем титула интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг. Бой проходил в Нижнем Новгороде.

Поединок завершился победой 32-летнего россиянина техническим нокаутом в 10-м раунде. Данный бой изначально планировалось провести за «серебряный» титул чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC), однако организация отозвала санкцию на титульный поединок ввиду несоответствия 44-летнего Майорги статусу претендента.

Для Сироткина этот бой стал 14-м на профессиональном ринге, во всех он одерживал победы (четыре — нокаутом). Россиянин также является чемпионом Азии по версии WBC, чемпионом Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO), а также обладателем титула WBC Eurasia Pacific.

Майорга провел свой 43-й поединок (32 победы, 26 — нокаутом, 10 поражений, одна ничья). Никарагуанец — бывший чемпион мира по версиям WBC и WBA в двух весовых категориях.

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