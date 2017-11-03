Боксер Сироткин победил Майоргу и завоевал титул интернационального чемпиона WBA

Поединок завершился победой 32-летнего россиянина техническим нокаутом в 10-м раунде. Данный бой изначально планировалось провести за «серебряный» титул чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC), однако организация отозвала санкцию на титульный поединок ввиду несоответствия 44-летнего Майорги статусу претендента.

Для Сироткина этот бой стал 14-м на профессиональном ринге, во всех он одерживал победы (четыре — нокаутом). Россиянин также является чемпионом Азии по версии WBC, чемпионом Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO), а также обладателем титула WBC Eurasia Pacific.