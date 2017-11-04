Фьюри: Буду готов к бою с Джошуа летом 2018 года
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высоко оценивает свои шансы на бой с действующим чемпионом Энтони Джошуа.
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высоко оценивает свои шансы на бой с действующим чемпионом Энтони Джошуа.
По его словам, он рассчитывает получить такой поединок летом 2018 года.
«Два года я был вне ринга. Я стал толстым, как свинья, но
Говорю так, потому что в ринге встретятся два небитых чемпиона, высокие и здоровые. Один из них — хороший парень, другой — плохой. То, что публика хочет видеть. Думаю, следующее лето — идеальное время для боя. Не говорю о феврале или марте, очевидно, я буду не в форме. Но весной уже буду возвращаться в форму. Я верну прежнего себя, — приводит слова Фьюри BoxingScene.