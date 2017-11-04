Фьюри: Буду готов к бою с Джошуа летом 2018 года

Источник: AP 2017

По его словам, он рассчитывает получить такой поединок летом 2018 года.

«Два года я был вне ринга. Я стал толстым, как свинья, но по-прежнему голоден до побед, как лев. Не думаю, что мне нужно много времени на возвращение. Мне ведь не 40 лет, я молод, мне всего 29. Я просто рад, что могу быть вовлечён в потенциально самый большой бой в истории Британии.