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12:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Фьюри: Буду готов к бою с Джошуа летом 2018 года

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высоко оценивает свои шансы на бой с действующим чемпионом Энтони Джошуа.

Источник: AP 2017

По его словам, он рассчитывает получить такой поединок летом 2018 года.

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«Два года я был вне ринга. Я стал толстым, как свинья, но по-прежнему голоден до побед, как лев. Не думаю, что мне нужно много времени на возвращение. Мне ведь не 40 лет, я молод, мне всего 29. Я просто рад, что могу быть вовлечён в потенциально самый большой бой в истории Британии.

Говорю так, потому что в ринге встретятся два небитых чемпиона, высокие и здоровые. Один из них — хороший парень, другой — плохой. То, что публика хочет видеть. Думаю, следующее лето — идеальное время для боя. Не говорю о феврале или марте, очевидно, я буду не в форме. Но весной уже буду возвращаться в форму. Я верну прежнего себя, — приводит слова Фьюри BoxingScene.

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