Следующая соперница Шариповой: Мы несколько раз отправляли запрос на получение контракта, но у меня его до сих пор нет

«Я отклонила первое предложение, потому что условия контракта не были интересными. Но они, ее команда, изменили эти самые условия, нашли финансовый компромисс, который меня устроил. Мой менеджер несколько раз отправлял запрос на получение контракта, но на сегодняшний день соглашение еще не выслано. Я нахожусь без контракта на руках.
Что касается моих тренировок, я
Я еще не смотрела прежние поединки Фирузы. И для меня самое важное то, что я получу
Если говорить о моей команде, мы ждем контрактов, и я продолжаю тренироваться даже во время праздников. Ожидается, что наш бой с Фирузой состоится 30 декабря в этом году, — прокомментировала Гонтарюк.
Напомним, ранее появилась информация о том, что девятый поединок на
Тем не менее, команда Шариповой опубликовала видеообращение Гонтарюк, в котором она приняла вызов казахстанской боксерши. И сегодня, 3 ноября,