Следующая соперница Шариповой: Мы несколько раз отправляли запрос на получение контракта, но у меня его до сих пор нет

«Я отклонила первое предложение, потому что условия контракта не были интересными. Но они, ее команда, изменили эти самые условия, нашли финансовый компромисс, который меня устроил. Мой менеджер несколько раз отправлял запрос на получение контракта, но на сегодняшний день соглашение еще не выслано. Я нахожусь без контракта на руках.

Что касается моих тренировок, я по-прежнему усердно работаю, всегда поддерживаю себя в форме. Боксирую, бегаю, выполняю упражнения на развитие мышц и физических показателей.

Я еще не смотрела прежние поединки Фирузы. И для меня самое важное то, что я получу что-то конкретное, так как должна боксировать, работать. В Казахстане ни разу не была, но мне кажется, что у вас холодно.

Если говорить о моей команде, мы ждем контрактов, и я продолжаю тренироваться даже во время праздников. Ожидается, что наш бой с Фирузой состоится 30 декабря в этом году, — прокомментировала Гонтарюк.

Напомним, ранее появилась информация о том, что девятый поединок на профи-ринге Шарипова может провести в Астане. Ее потенциальной соперницей за вакантный титул чемпионки мира по версии IBO во втором полулегком весе называлась Джемилла Гонтарюк, однако позже бельгийка заявила, что не будет драться с Шариповой, так как ищет топовых соперниц.