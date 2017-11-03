Вице-президент Федерации профи-бокса рассказал о переговорах по бою Фирузы Шариповой в Казахстане

— Первоначально команда Шариповой заявляла бой на 17 ноября, но перенесли его на 30 декабря. Я боюсь, что его могут сдвинуть дальше. Я ничего не могу сказать, пока они сами не определятся. Они последнее время возобновили переписку с нами. Видимо, у них идут переговоры с соперницей Шариповы.

Это хорошо, что начинают просматривать варианты. У них есть разрешение на бой, однако для проведение поединка в Казахстане необходимо получить санкцию от Федерации. Вся проблема в том, что они еще не определили соперника. Однако время для получения разрешения у них есть до конца ноября, — отметил Демьяненко.

— Команда Шариповой договорилась с городскими властями о проведении вечера бокса в Алматы. Не поторопились ли они?

— Не переживайте. Мы, конечно, пойдем на встречу Шариповой. Мы хотим, чтобы наши боксеры провели бои и подняли свой профессиональный рейтинг. Мы будем содействовать во всем. Главная проблема, что они не могли решить где проводить — в Астане или Алматы. Я поэтому жду, когда они определят финансовые затраты, соперника и другие важные организационные моменты.

— А в каких условиях команде Шариповой могут отказать в выдаче санкций?

— Я думаю, санкции они получат в любом случае. Нужно решить лишь обговорить отдельные нюансы. Сергей Завилейский (менеджер Шариповой) знает все условия. Спортсменка должна быть застрахована, должен предоставить контракт. Мы должны получить разрешение международной федерации на защиту титула.

— Все поединки в Казахстане Шарипова провела на вечерах, в которых были и бои смешанных единоборств. Как вы считаете, был бы интереснее полноценный вечер бокса?

— Международные федерации к этому относится очень плохо. Мы будем согласовывать с ними, я не могу категорическое решение озвучить. На мой взгляд, гораздо интереснее смотрелся бы полноценный вечер бокса. Не нужно впутывать свои коммерческие дела, делая хорошую рекламу и акцент на Фирузе, а не на единоборствах.