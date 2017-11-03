Вице-президент Федерации профи-бокса рассказал о переговорах по бою Фирузы Шариповой в Казахстане

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
В Минобрнауки отреагировали на скандал из-за слова «презерватив»
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Югра0
Слован0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс1
Витязь1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард1
Йокерит2
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь0
ЦСКА3
Футбол. Премьер-лига
17:30
Урал
Динамо М
Футбол. Зарубежный
22:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ренн
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Хетафе
Хоккей. НХЛ
4.11
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз5
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
4.11
Анахайм Дакс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Баффало Сэйбрз5
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш5
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари ФлэймзОТ2
Питтсбург Пингвинз1
Все события
Фигура на льду: Плющенко — 35
Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ
Дзагоев вошел в тройку лучших игроков недели в Лиге чемпионов
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
Ольга Бузова в «платье-розе» вышла на сцену (фото)
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
18«Арсенал» — ЦСКА: салют во время чумы
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
16:46 (мск), источник: Vesti.kz

Вице-президент Федерации профи-бокса рассказал о переговорах по бою Фирузы Шариповой в Казахстане

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал о переговорах с командой девушки-боксера Фирузы Шариповой о проведении боя в Казахстане.

— Первоначально команда Шариповой заявляла бой на 17 ноября, но перенесли его на 30 декабря. Я боюсь, что его могут сдвинуть дальше. Я ничего не могу сказать, пока они сами не определятся. Они последнее время возобновили переписку с нами. Видимо, у них идут переговоры с соперницей Шариповы.

Это хорошо, что начинают просматривать варианты. У них есть разрешение на бой, однако для проведение поединка в Казахстане необходимо получить санкцию от Федерации. Вся проблема в том, что они еще не определили соперника. Однако время для получения разрешения у них есть до конца ноября, — отметил Демьяненко.

— Команда Шариповой договорилась с городскими властями о проведении вечера бокса в Алматы. Не поторопились ли они?

— Не переживайте. Мы, конечно, пойдем на встречу Шариповой. Мы хотим, чтобы наши боксеры провели бои и подняли свой профессиональный рейтинг. Мы будем содействовать во всем. Главная проблема, что они не могли решить где проводить — в Астане или Алматы. Я поэтому жду, когда они определят финансовые затраты, соперника и другие важные организационные моменты.

— А в каких условиях команде Шариповой могут отказать в выдаче санкций?

— Я думаю, санкции они получат в любом случае. Нужно решить лишь обговорить отдельные нюансы. Сергей Завилейский (менеджер Шариповой) знает все условия. Спортсменка должна быть застрахована, должен предоставить контракт. Мы должны получить разрешение международной федерации на защиту титула.

— Все поединки в Казахстане Шарипова провела на вечерах, в которых были и бои смешанных единоборств. Как вы считаете, был бы интереснее полноценный вечер бокса?

— Международные федерации к этому относится очень плохо. Мы будем согласовывать с ними, я не могу категорическое решение озвучить. На мой взгляд, гораздо интереснее смотрелся бы полноценный вечер бокса. Не нужно впутывать свои коммерческие дела, делая хорошую рекламу и акцент на Фирузе, а не на единоборствах.

Отметим, что пресс-служба Шариповой сообщила о том, что следующий поединок девушки-боксера состоится 30 декабря в Алматы. Ее потенциальной соперницей за вакантный титул чемпионки мира по версии IBO во втором полулегком весе называлась Джемилла Гонтарюк (13−4−1), которая заявила, что Шарипова ей не интересна. Однако, накануне, команда Шариповой опубликовала видеообращение Гонтарюк, в котором она приняла вызов казахстанской боксерши.

Мы несколько раз отправляли запрос на получение контракта, но у меня его до сих пор нет - следующая соперница Шариповой
Семин против Гончаренко. Интриги 16-го тура РФПЛ
Дзагоев вошел в тройку лучших игроков недели в Лиге чемпионов
Жуков: Россияне на ОИ под нейтральным флагом выступать не будут
Фигурист РФ - лидер после короткой программы на Гран-при Китая
«Северсталь» ведет переговоры с Шипачевым
«Зенит»: Гостевой сектор стадиона в Тронхейме не был подготовлен
Игрок «Спартака» — в окончательном списке сборной Нидерландов
Новости
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженый топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
Стоимость перепродаваемых в интернете iPhone X достигает миллиона рублей На интернет-сайтах объявлений и торговых площадках варьируется от 120 до 300 тысяч рублей, при этом есть и уникальные предложения
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь