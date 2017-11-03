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15:13 (мск), источник: ТАСС

Гассиев рассчитывает встретиться с Дортикосом в ½ финала WBSS 20 января в Майами

ЦХИНВАЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Бой в рамках ½ финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Юниером Дортикосом предварительно пройдет 20 января в Майами. Об этом Гассиев сообщил в пятницу в ходе посещения Цхинвала.

Источник: РИА "Новости"

«Следующий бой с кубинцем Юниером Дортикосом пройдет в новом году в Майами, предварительное число боя — 20 января, — сказал он. — Скорее всего, бой будет проходить в тоже время, что и предыдущий, однако дата проведения может поменяться».

Боксер охарактеризовал своего будущего соперника как сильного. «Дортикос очень сильный соперник, но я готов к бою и нацелен на победу», — подчеркнул он.

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Уроженец Осетии Гассиев 22 октября защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив Кшиштофа Влодарчика нокаутом в поединке ¼ финала WBSS. В пятницу Гассиев находится в Цхинвале. Киноконцертный зал «Чермен», где проходило чествование чемпиона, вмещающий более 400 человек, был переполнен. Также во Дворце спорта в Цхинвале Гассиев провел мастер-класс для юных югоосетинских боксеров и встретился с президентом республики.

«Находясь за океаном, в Америке, я чувствовал любовь каждой бабушки, каждого дедушки, даже ребенка, которые были готовы даже ночью, ранним утром встать и посмотреть мой бой. Это меня очень сильно мотивировало и, я надеюсь, что традиция радовать своими победами продолжится», — отметил Гассиев в ходе встречи с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.

Бибилов поблагодарил Гассиева за блестящую победу и хороший пример, который он подает подрастающему поколению Осетии. «Многие, конечно, недовольны, что бой закончился так быстро, — пошутил президент. — Но было очень радостно, что Мурат одержал победу над таким серьезным соперником, каковым является Кшиштоф Влодарчик. Я хочу пожелать дальнейших успехов, от имени всех жителей Южной Осетии, чтобы именно наш Мурик Гассиев стал победителем этого серьезного турнира, где на кону стоят и Кубок Мохаммеда Али, и четыре чемпионских пояса».

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