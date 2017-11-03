Гассиев рассчитывает встретиться с Дортикосом в ½ финала WBSS 20 января в Майами

Источник: РИА "Новости"

«Следующий бой с кубинцем Юниером Дортикосом пройдет в новом году в Майами, предварительное число боя — 20 января, — сказал он. — Скорее всего, бой будет проходить в тоже время, что и предыдущий, однако дата проведения может поменяться».

Боксер охарактеризовал своего будущего соперника как сильного. «Дортикос очень сильный соперник, но я готов к бою и нацелен на победу», — подчеркнул он.

Уроженец Осетии Гассиев 22 октября защитил титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив Кшиштофа Влодарчика нокаутом в поединке ¼ финала WBSS. В пятницу Гассиев находится в Цхинвале. Киноконцертный зал «Чермен», где проходило чествование чемпиона, вмещающий более 400 человек, был переполнен. Также во Дворце спорта в Цхинвале Гассиев провел мастер-класс для юных югоосетинских боксеров и встретился с президентом республики.

«Находясь за океаном, в Америке, я чувствовал любовь каждой бабушки, каждого дедушки, даже ребенка, которые были готовы даже ночью, ранним утром встать и посмотреть мой бой. Это меня очень сильно мотивировало и, я надеюсь, что традиция радовать своими победами продолжится», — отметил Гассиев в ходе встречи с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым.