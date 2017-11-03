Объявлены дата и место боя Фирузы Шариповой с бельгийкой по прозвищу «Питбуль» за титул IBO в Казахстане
23-летняя обладательница титулов WIBA и WBU в легком весе казахстанская
23-летняя обладательница титулов WIBA и WBU в легком весе казахстанская
Организатором вечера профессионального бокса выступит промоутерская компания Шариповой FSK Promotion при поддержке акимата Алматы.
«Мы с моим менеджером Сергеем Завилейским провели встречу с акимом Алматы Бауыржаном Байбеком, заместителем акима Арманом Кырыкбаевым и представителем Управления спорта Рустемом Байсеитовым. Была достигнута договоренность о том, что акимат окажет нам поддержку при организации этого мероприятия. Будет большой вечер единоборств, где я выступлю в главном бою.
Согласованы все условия и получена санкция на бой за титул чемпионки мира во втором полулегком весе по версии IBO с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк по прозвищу «Питбуль». Но я тоже умею «кусаться» и на 12-тысячной «Алматы-Арене», при родных трибунах, покажу всю красоту казахстанского бокса.
Вечер проведет Александр Загорский по прозвищу «Белый Скорпион», который многократно признан лучшим
По итогам переговоров на выставке Sportel в Монако бокс из Казахстана покажет множество мировых телеканалов. А среди купивших билеты на сам поединок будет разыгран автомобиль, — сказала Шарипова.
Напомним, ранее появилась информация о том, что девятый поединок на