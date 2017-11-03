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13:29 (мск), источник: Vesti.kz

Объявлены дата и место боя Фирузы Шариповой с бельгийкой по прозвищу «Питбуль» за титул IBO в Казахстане

23-летняя обладательница титулов WIBA и WBU в легком весе казахстанская девушка-боксер Фируза Шарипова (7−1, 4 КО) проведет свой следующий бой в Алматы. И состоится поединок не 17-го декабря, как планировалось ранее, а 30-го. Об этом сообщает пресс-служба спортсменки.

Организатором вечера профессионального бокса выступит промоутерская компания Шариповой FSK Promotion при поддержке акимата Алматы.

«Мы с моим менеджером Сергеем Завилейским провели встречу с акимом Алматы Бауыржаном Байбеком, заместителем акима Арманом Кырыкбаевым и представителем Управления спорта Рустемом Байсеитовым. Была достигнута договоренность о том, что акимат окажет нам поддержку при организации этого мероприятия. Будет большой вечер единоборств, где я выступлю в главном бою.

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Согласованы все условия и получена санкция на бой за титул чемпионки мира во втором полулегком весе по версии IBO с бельгийкой Джемиллой Гонтарюк по прозвищу «Питбуль». Но я тоже умею «кусаться» и на 12-тысячной «Алматы-Арене», при родных трибунах, покажу всю красоту казахстанского бокса.

Вечер проведет Александр Загорский по прозвищу «Белый Скорпион», который многократно признан лучшим ринг-анонсером не только России, но также Европы и Азии.

По итогам переговоров на выставке Sportel в Монако бокс из Казахстана покажет множество мировых телеканалов. А среди купивших билеты на сам поединок будет разыгран автомобиль, — сказала Шарипова.

Напомним, ранее появилась информация о том, что девятый поединок на профи-ринге Шарипова может провести в Астане. Ее потенциальной соперницей за вакантный титул чемпионки мира по версии IBO во втором полулегком весе называлась Джемилла Гонтарюк (13−4−1), однако позже бельгийка заявила, что не будет драться с Шариповой, так как ищет топовых соперниц. Накануне же команда Шариповой опубликовала видеообращение Гонтарюк, в котором она приняла вызов казахстанской боксерши.

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