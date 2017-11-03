Тренер Барнетта рассказал, почему боксер не прошел допинг-тест после боя с Жакияновым

«Я слышал, что они подали апелляцию, потому что агентство по тестированию на допинг не взяло образцы у Райана, но это профессиональная этика агентства и Бюро контроля над боксом.

Дело в том, что когда боксеру требуется медицинская помощь, это имеет приоритет над всем остальным. Я даже не думал об этом. Я был счастлив от победы. Доктор решил, что ему нужно обследоваться", — сказал Бут в интервью iFL.tv.

Напомним, объединительный поединок легчайшего веса состоялся 21 октября в Белфасте — родном городе Барнетта. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и отобрал у Жакиянова пояс WBA (Super).