Тренер Барнетта рассказал, почему боксер не прошел допинг-тест после боя с Жакияновым
Известный тренер Адам Бут, являющийся наставником чемпиона мира в легчайшем весе по версиям IBF и WBA Райана Барнетта, рассказал, почему его подопечный не сдал
Известный тренер Адам Бут, являющийся наставником чемпиона мира в легчайшем весе по версиям IBF и WBA Райана Барнетта, рассказал, почему его подопечный не сдал
«Я слышал, что они подали апелляцию, потому что агентство по тестированию на допинг не взяло образцы у Райана, но это профессиональная этика агентства и Бюро контроля над боксом.
Дело в том, что когда боксеру требуется медицинская помощь, это имеет приоритет над всем остальным. Я даже не думал об этом. Я был счастлив от победы. Доктор решил, что ему нужно обследоваться", — сказал Бут в интервью iFL.tv.
Напомним, объединительный поединок легчайшего веса состоялся 21 октября в Белфасте — родном городе Барнетта. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и отобрал у Жакиянова пояс WBA (Super).
После него якобы