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11:32 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Барнетта рассказал, почему боксер не прошел допинг-тест после боя с Жакияновым

Известный тренер Адам Бут, являющийся наставником чемпиона мира в легчайшем весе по версиям IBF и WBA Райана Барнетта, рассказал, почему его подопечный не сдал допинг-тест после победы над Жанатом Жакияновым, что возмутило команду казахстанского боксера.

«Я слышал, что они подали апелляцию, потому что агентство по тестированию на допинг не взяло образцы у Райана, но это профессиональная этика агентства и Бюро контроля над боксом.

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Дело в том, что когда боксеру требуется медицинская помощь, это имеет приоритет над всем остальным. Я даже не думал об этом. Я был счастлив от победы. Доктор решил, что ему нужно обследоваться", — сказал Бут в интервью iFL.tv.

Напомним, объединительный поединок легчайшего веса состоялся 21 октября в Белфасте — родном городе Барнетта. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и отобрал у Жакиянова пояс WBA (Super).

После него якобы из-за госпитализации Барнетт не прошел допинг-тестирование, которое является обязательным во всех боях за титулы чемпиона мира. И команда Жакиянова направила протест в WBA и IBF для выяснения обстоятельств.

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