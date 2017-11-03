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09:21 (мск), источник: ТАСС

Кубинский боксер-тяжеловес Ортис дисквалифицирован на один год за допинг

ТАСС, 3 ноября. Кубинский боксер-тяжеловес Луис Ортис дисквалифицирован на один год и исключен из рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) за повторное нарушение антидопинговых правил в течение одного месяца. Об этом сообщает портал boxingscene со ссылкой на пресс-службу WBA.

Источник: AP 2017

В октябре 38-летний кубинец добровольно сдал допинг- пробу в рамках антидопинговой программы WBA, однако тест дал положительный результат на диуретики хлоротиазид и гидрохлоротиазид. Ортис имел право запросить вскрытие допинг-пробы «Б» до 20 октября, однако он не сделал соответствующий запрос в WBA.

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Стиверн станет соперником Уайлдера вместо уличенного в допинге Ортиса

29 сентября Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером, тестирование проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Позднее он был отстранен от поединка, соперником Уайлдера вместо кубинца станет бывший чемпион WBC канадец Бермейн Стиверн.

Согласно правилам организации, после повторного нарушения боксеру грозит исключение из рейтингов и отстранение от проведения поединков. Срок окончания дисквалификации Ортиса — 22 сентября 2018 года. После 22 марта WBA может снять отстранение, если Ортис не будет замечен в повторных нарушениях и будет участвовать в программе «Чистый бокс» от VADA.

В активе Ортиса, который является непобежденным боксером, 27 побед, 23 боя он закончил нокаутом, еще два поединка были признаны несостоявшимися.

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