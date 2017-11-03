Кубинский боксер-тяжеловес Ортис дисквалифицирован на один год за допинг

Источник: AP 2017

В октябре 38-летний кубинец добровольно сдал допинг- пробу в рамках антидопинговой программы WBA, однако тест дал положительный результат на диуретики хлоротиазид и гидрохлоротиазид. Ортис имел право запросить вскрытие допинг-пробы «Б» до 20 октября, однако он не сделал соответствующий запрос в WBA.

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29 сентября Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером, тестирование проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Позднее он был отстранен от поединка, соперником Уайлдера вместо кубинца станет бывший чемпион WBC канадец Бермейн Стиверн.

Согласно правилам организации, после повторного нарушения боксеру грозит исключение из рейтингов и отстранение от проведения поединков. Срок окончания дисквалификации Ортиса — 22 сентября 2018 года. После 22 марта WBA может снять отстранение, если Ортис не будет замечен в повторных нарушениях и будет участвовать в программе «Чистый бокс» от VADA.