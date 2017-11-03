Кубинский боксер-тяжеловес Ортис дисквалифицирован на один год за допинг
ТАСС, 3 ноября. Кубинский
ТАСС, 3 ноября. Кубинский
В октябре 38-летний кубинец добровольно сдал допинг- пробу в рамках антидопинговой программы WBA, однако тест дал положительный результат на диуретики хлоротиазид и гидрохлоротиазид. Ортис имел право запросить вскрытие
29 сентября Ортис не прошел
Согласно правилам организации, после повторного нарушения боксеру грозит исключение из рейтингов и отстранение от проведения поединков. Срок окончания дисквалификации Ортиса — 22 сентября 2018 года. После 22 марта WBA может снять отстранение, если Ортис не будет замечен в повторных нарушениях и будет участвовать в программе «Чистый бокс» от VADA.
В активе Ортиса, который является непобежденным боксером, 27 побед, 23 боя он закончил нокаутом, еще два поединка были признаны несостоявшимися.