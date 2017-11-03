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00:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Незнакомая звезда. Бивол выходит на новый уровень

В субботу один из трех россиян, владеющий на данный момент званием чемпиона мира среди профессионалов, проведет первую защиту титула — в Монако Дмитрий Бивол выйдет на ринг против австралийца Трента Бродхерста. И будет в этом бою явным фаворитом.

Источник: Спорт-Экспресс

ЧЕМПИОН СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

26-летний Бивол, хоть и является одним из самых перспективных россиян в полутяжелом весе, стал чемпионом мира незаметно для многих поклонников бокса. Казалось, в последние пару лет всегда он всегда был на виду, с мая 2016-го владел поясом временного чемпиона WBA, который дважды успел защитить.

И вот Бивол выходит на ринг уже в звании полновесного чемпиона мира. Что же произошло? Дело в том, что в полутяжелом весе после двух боев настоящих гигантов — Сергея Ковалева и Андре Уорда, на двоих владевших тремя поясами по самым престижным версиям, — наступило безвременье. Мало того, что два громких шоу выкосили рынок в своем сегменте, так еще и Уорд решил уйти из спорта непобежденным, и освободил все три титула, а Ковалев взял паузу в карьере.

Бивол, в июне бившийся с Седриком Агнью как раз в андеркарде реванша Ковалева и Уорда, после этого хотел получить шанс выйти на ринг против регулярного чемпиона WBA Натана Клеверли, и имел на это полное право как обязательный претендент. Но организация решила по-другому и позволила британцу провести в августе защиту с поднявшимся из второго среднего веса представителем Швеции Баду Джеком. В итоге Джек нокаутировал чемпиона в пятом раунде, и Клеверли на следующий день объявил о завершении карьеры.

После этого следующим потенциальным соперником Бивола стал швед, но за два дня до торгов за право организовать бой, назначенных на 25 сентября, Джек объявил, что освобождает пояс. Вероятнее всего, он попытается бороться за вакантные на данный момент титулы WBO или IBF. И после того как Бивол лишился за несколько месяцев сразу четырех потенциальных соперников, WBA ничего не оставалось, как повысить его с временного чемпиона до регулярного.

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

Пусть Бивол и стал обладателем титула нетривиальным образом, почти нет сомнений, что россиянин это право заслужил. В конце концов, не он же вынудил уйти всех оппонентов. А сам Бивол в полном порядке. За три года с момента дебюта на профессиональном ринге он провел 11 боев и во всех праздновал победы, лишь два раза не завершив поединки досрочно. Один такой случай произошел в мае прошлого года, когда Бивол в Москве победил тринидадца Феликса Валеру и стал временным чемпионом мира.

А последние три боя, все прошедшие в 2017-м, россиянин завершил одинаково — техническими нокаутами в четвертом раунде. И австралийца Роберта Берриджа, и американца Сэма Кларксона, и Агнью Бивол осыпал ударами с самого начала боя. Еще до остановки поединка каждый из этой троицы успел побывать на полу, и преимущество Бивола не вызывало сомнений.

— На мой взгляд, это один из лидеров в своей весовой категории, — приводит слова известного в недавнем прошлом боксера Валерия Брудова «Р-Спорт». — Дима уже является взошедшей звездой, ему остается только подтвердить это несколькими крутыми боями. Но повторюсь, Дима боксирует на высочайшем уровне.

В рейтинге WBA россиянин заслуженно стоит первым, а вот его оппонент Бродхерст занимает лишь 11-е место. Поэтому выбор оппонента для защиты вызвал у многих недоумение. А второй номер рейтинга кубинец Салливан Баррера открыто негодовал в твиттере. Действительно, про Бродхерста трудно что-то сказать даже тем, кто пристально следит за боксом. Да, 29-летний австралиец имеет в послужном списке 20 побед, но уровень его соперников вызывает вопросы. Бродхерст раньше никогда не проводил боев за пределами родины, а тому же Берриджу, который не смог оказать Биволу никакого сопротивления, уступил нокаутом.

Впрочем, удар у этого парня есть, и списывать его со счетов не стоит. Но в целом, конечно, предстоящий бой должен стать для Бивола своего рода витриной — он будет демонстрировать широкой публике все, на что способен, чтобы произвести максимальное впечатление. Ведь следующий поединок уже не за горами. Как объявил глава WBA Жильберто Мендоса, победитель встречи Бивола и Бродхерста в течение 120 дней будет обязан провести обязательную защиту титула с претендентом, максимально высоко стоящим в табели о рангах.

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