«Тебе дороги нигде не будет». Казахстанская девушка-боксер рассказала подробности скандала с тренером Фирузы Шариповой

Чемпионка Казахстана по боксу среди молодежи Ангелина Лукас в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказала подробности скандала с казахстанским тренером, известным по работе с Фирузой Шариповой, Алгабеком Ериком.

20-летняя девушка в подробностях вспомнила инцидент, после которого на своей странице в Instagram обвинила тренера в нападении. Ангелина призналась, что не хотела афишировать произошедшее, но теперь боится за свою дальнейшую карьеру.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZ3hMkigvbu/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ANGELINA LUKAS ? Feral Cat (@angelina_lukas1997)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-05T13:09:24+00:00">Окт 5 2017 в 6:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам спортсменки, причиной ссоры стало ее нежелание переходить в профессиональный бокс. Тренер, ушедший из любителей и начавший работу с Фирузой Шариповой, хотел, чтобы Ангелина Лукас тоже заключила контракт. Но она не захотела становиться профи и нашла себе другого наставника.

Отметим, что редакция Vesti.kz ранее обратилась к Алгабеку Ерику, но он отказался от комментариев.

— Ангелина, расскажите, что именно произошло? Ведь если действительно случилось то, о чем Вы написали, это же вопиющая ситуация, о которой нужно заявить…

— Да, да, чтобы такого не было больше… Потому что впереди серьезные турниры, и мало ли…

— Вы написали, что тренер Алгабек Ерик напал на Вас. Как это случилось?

— Вообще мы с этим тренером работали вместе семь лет. Тренировалась я у него с самого детства. Потом он ушел в профессиональный бокс, начал работать с Фирузой (Фируза Шарипова — профессиональный боксер — прим. ред.). Я хочу в любителях выступать, мне этот профессиональный бокс пока не нужен. И он стал на меня обижаться: «Ты с другим тренером начала работать». А я говорю, что у нас же пути расходятся, правильно? Потому что Вы своими делами занимаетесь, я своими. Со мной надо, чтобы тренеры работали. Ну и вроде нормально. И родители приняли такое решение. Он мне и звонил, и поздравил с тем, что я турнир международный в Узбекистане выиграла. И все нормально было, мы поддерживали связь.

Потом он мне недавно позвонил, предложил контракт по профессионалам, я отказалась. И вот я дошла до финала в Астане на международном турнире. Мы с тренером моим шымкентским приехали к спортивному комплексу «Даулет» (в этом спорткомплексе проходил турнир — прим. ред.). Он расплачивался с таксистом, со мной шла моя сестренка двоюродная, ей десять лет. И при входе в СК «Даулет» стоял мой бывший тренер. Я хотела обойти стороной, чтобы не возникло конфликта. Но он меня позвал, я подошла. Он протянул руку поздороваться, я ему в ответ тоже протянула. Он меня потащил за руку. Смотрю, у него глаза красные. Видно, что он не в адекватном состоянии. Потом он схватил меня двумя руками, где плечи, за куртку: «Слышишь, ты?». Матерными словами…

По словам спортсменки, она предложила тренеру поговорить после ее боя. Но он не согласился.

— Я от него вырвалась. Он меня за шею, за голову схватил. «Я тебе сказал, стой!». Матами на меня. Всю куртку мне разодрал. У меня даже фотография есть. Потом, когда я отходила, за хвост меня хотел схватить, за волосы. Потом тренер шымкентский подошел, его оттащил. И получается, через полчаса у меня был бой. Он не давал мне разминаться нормально. Постоянно за нами с моим тренером ходил. Я даже лапы не могла бить, разминку нормально не могла сделать. Меня всю трясло, колотило. Он пришел, чтобы сорвать мне бой. И он намеренно это сделал. Намеренно начал меня хватать. Наверное, думал, что я на бой не выйду. Если честно, не хочется это оглашать. Потому что у нас очень серьезные турниры вместе были, два чемпионата мира мы вместе прошли. Многое вместе выиграли. Я ему очень благодарна! Но просто он мне начал угрожать: «Тебе дороги нигде не будет, если ты у меня не тренируешься. Я буду этому способствовать». И поэтому я за свою карьеру боюсь.

— Какими будут Ваши дальнейшие действия? Планируете подать на него в суд?

— Даже не знаю. И мой папа ему звонил, и мой жених ему звонил. Я сейчас думаю, что делать. С полицией не охота связываться, потому что будут меня постоянно тревожить. У нас тренировочный процесс, не хотим прерывать. Но хочется, чтобы именно в Федерации бокса его наказали. Может, чтобы отстранили его от тренерской работы, хотя бы на время. Чтобы впредь не было такого, чтобы он не подходил ко мне. Потому что могут быть серьезные старты, чемпионат Казахстана, у него всякие друзья, могут накинуться, я вот переживаю из-за этого.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:51.71296296296296% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZWcifPgZj8/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ANGELINA LUKAS ? Feral Cat (@angelina_lukas1997)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-22T16:53:46+00:00">Сен 22 2017 в 9:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BaJrAcMgfiz/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ANGELINA LUKAS ? Feral Cat (@angelina_lukas1997)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-12T14:21:27+00:00">Окт 12 2017 в 7:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.