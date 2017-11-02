Стал известен график боев Головкина на 2018 год и имена потенциальных соперников

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер в интервью RingTV поделился планами своего подопечного на 2018 год.

«Думаю, в следующем годы мы проведем три боя. Головкин может провести в мае, потом в сентябре и декабре. Очевидно, что реванш с «Канело» в мае — это «план А», наш приоритет. Но у нас также есть планы B и C, чтобы карьера Геннадия не застаивалась.

Мы не можем ждать вечно, когда «Канело» примет решение. Если ситуация дойдет до определенного момента, то у нас есть арены, готовые принять бой. Ведь мне нужен план на случай непредвиденных обстоятельств и противников. Например, есть вариант реванша с Дэнни Джейкобсом, — отметил Леффлер.

Ранее промоутер Головкина обозначил крайний срок к, в который рассчитывает достичь договоренности с командой мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) о втором поединке. Если же не удастся договорится о реванше на май, то GGG вернется на ринг раньше.