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23:09 (мск), источник: Sports.kz

Названа дата возвращения Головкина на ринг, если реванш с «Канело» в мае сорвется

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) Том Леффлер надеется, что реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) удастся организовать в мае, сообщает Sports.kz.

Источник: Reuters

— Думаю, договориться о реванше будет легко, учитывая, насколько финансово успешным получился первый бой. С нашей стороны Геннадий готов — он считает, что победил, он — чемпион. «Канело» же хочет быть чемпионом, настоящим чемпионом, хочет завоевать титулы. Если реванш состоится, он состоится 5 мая. Если же бой не удастся провести в эту дату, то мы будем говорить с HBO, чтобы Геннадий дрался в марте или апреле, — сказал Леффлер в интервью The Ring.

Букмекерская контора Пари-Матч предлагает на реванш следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.75, победа Альвареса — 2.15, ничья — 25.

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