Названа дата возвращения Головкина на ринг, если реванш с «Канело» в мае сорвется

— Думаю, договориться о реванше будет легко, учитывая, насколько финансово успешным получился первый бой. С нашей стороны Геннадий готов — он считает, что победил, он — чемпион. «Канело» же хочет быть чемпионом, настоящим чемпионом, хочет завоевать титулы. Если реванш состоится, он состоится 5 мая. Если же бой не удастся провести в эту дату, то мы будем говорить с HBO, чтобы Геннадий дрался в марте или апреле, — сказал Леффлер в интервью The Ring.



Букмекерская контора Пари-Матч предлагает на реванш следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.75, победа Альвареса — 2.15, ничья — 25.