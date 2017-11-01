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21:38 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Жакиянова подал протест в WBA и IBF, так как Барнетт не сдал допинг-тест после боя

Команда Жаната Жакиянова подала протест в WBA и IBF, так как британец Райан Барнетт не сдал допинг-контроль после боя. Об этом в интервью World Boxing News сообщил менеджер казахстанского боксера Филипп Фондю.

Их объединительный поединок состоялся 21 октября в Белфасте — родном городе Барнетта. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и отобрал у Жакиянова пояс WBA (Super).

Сразу после поединка Барнетт отправился в больницу на обследование в качестве меры предосторожности. Он признался, что ничего не слышал из-за шумов в голове. Стоит отметить, что из-за особенности организма мозг Барнетта с рождения снабжается кровью нетипичным образом.

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Из-за госпитализации Барнетт не прошел допинг-тестирование после боя. Эта процедура является обязательной во всех боях за титулы чемпиона мира.

«Мы подали жалобу в IBF и WBA поводу того факта, что Барнетт пропустил обязательный допинг-тест. Ожидаем, что решение этих организаций будет принято в скором времени, так как мы хотим узнать, почему не была проведена эта процедура», — сказал Фондю.

Как отмечает VRinge.com, неизвестно, чего добивается протестом команда Жакиянова, но не исключено, что боя-реванша.

Добавим, что ранее команда Жакиянова возмущалась счетом на карточках судей. Его тренеры Рикки Хаттон и Майк Джексон признали поражение своего боксера, но не считают, что он получилось таким разгромным.

Отметим, что все судьи отдали победу Барнетту — 118:110, 116:112 и 119:109. Американка Валери Дорсетт отдала Жакиянову победу всего в двух раундах, канадец Пасукаль Прокопио — в трех, а еще один судьи из США Карлос Сукре — дал казахстанцу преимущество всего в одном раунде из 12.

Команда Жакиянова подала протест в WBA и IBF, так как Барнетт не сдал допинг-тест после боя
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