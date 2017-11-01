Команда Жакиянова подал протест в WBA и IBF, так как Барнетт не сдал допинг-тест после боя
Команда Жаната Жакиянова подала протест в WBA и IBF, так как британец Райан Барнетт не сдал
Команда Жаната Жакиянова подала протест в WBA и IBF, так как британец Райан Барнетт не сдал
Их объединительный поединок состоялся 21 октября в Белфасте — родном городе Барнетта. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и отобрал у Жакиянова пояс WBA (Super).
Сразу после поединка Барнетт отправился в больницу на обследование в качестве меры предосторожности. Он признался, что ничего не слышал
«Мы подали жалобу в IBF и WBA поводу того факта, что Барнетт пропустил обязательный
Как отмечает VRinge.com, неизвестно, чего добивается протестом команда Жакиянова, но не исключено, что
Добавим, что ранее команда Жакиянова возмущалась счетом на карточках судей. Его тренеры Рикки Хаттон и Майк Джексон признали поражение своего боксера, но не считают, что он получилось таким разгромным.
Отметим, что все судьи отдали победу Барнетту — 118:110, 116:112 и 119:109. Американка Валери Дорсетт отдала Жакиянову победу всего в двух раундах, канадец Пасукаль Прокопио — в трех, а еще один судьи из США Карлос Сукре — дал казахстанцу преимущество всего в одном раунде из 12.