Дебютный бой «казахстанской Джоли» Зарины Цолоевой на профи-ринге в США отменен

Их четырехраундовый поединок в лимите легкого веса был запланирован на 2 ноября в рамках вечера на бокса на арене Civic Center в городе Рейн (США, Луизиана).

Как сообщила Цолоева на официальной странице в Instagram, от боя она была вынуждена отказаться по состоянию здоровья.

«До отъезда в США я переболела очень сильно. Пыталась скорее выздороветь, вроде бы вылечилась, но это было лишь поверхностно. Приехала в США, и вот — перемена часового пояса, перемена климата, и моя болезнь взяла вверх перед самым боем. Мы с тренером решили, что наше здоровье сейчас намного важнее для будущих больших побед, иншаллах. Всем спасибо, кто так ждал и переживал! Совсем скоро вы увидите меня на ринге где буду порхать как бабочка и жалить как оса», — написала Цолоева.

Отметим, что 24-летняя Цолоева в любительском боксе выигрывала чемпионат Казахстана и трижды участвовала в чемпионате мира. За внешнее сходство она удостоилась сравнений с голливудской актрисой Анжелиной Джоли от казахстанской и зарубежной прессы.