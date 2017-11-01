Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия посадит Финляндию на голодный паек
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Летевший из Москвы самолет экстренно сел на территории Украины
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Монако
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра0
ЦСКА5
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс5
Слован2
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Спартак М
Футбол. Еврокубки
22:45
Ливерпуль
Марибор
Футбол. Еврокубки
22:45
Наполи
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
22:45
Шахтер Д
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:45
Порту
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
Реал
Хоккей. КХЛ
16:00
АвангардБ2
Витязь3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь2
Йокерит1
Хоккей. НХЛ
2.11
Чикаго Блэкхокс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.11
Эдмонтон Ойлерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.11
Ванкувер Кэнакс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
2.11
Анахайм Дакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.11
Сан-Хосе Шаркс
Нэшвилл Предаторз
Все события
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
ЦСКА: спасибо, что живой
Неймар и Роналду не попали в сборную Европы
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
19:08 (мск), источник: Vesti.kz

Дебютный бой «казахстанской Джоли» Зарины Цолоевой на профи-ринге в США отменен

Казахстанка Зарина Цолоева отменила бой против американки Селина Барриос, который должен был стать ее дебютом в профессиональном боксе, передает корреспондент Vesti.kz.

Их четырехраундовый поединок в лимите легкого веса был запланирован на 2 ноября в рамках вечера на бокса на арене Civic Center в городе Рейн (США, Луизиана).

Как сообщила Цолоева на официальной странице в Instagram, от боя она была вынуждена отказаться по состоянию здоровья.

«До отъезда в США я переболела очень сильно. Пыталась скорее выздороветь, вроде бы вылечилась, но это было лишь поверхностно. Приехала в США, и вот — перемена часового пояса, перемена климата, и моя болезнь взяла вверх перед самым боем. Мы с тренером решили, что наше здоровье сейчас намного важнее для будущих больших побед, иншаллах. Всем спасибо, кто так ждал и переживал! Совсем скоро вы увидите меня на ринге где буду порхать как бабочка и жалить как оса», — написала Цолоева.

Отметим, что 24-летняя Цолоева в любительском боксе выигрывала чемпионат Казахстана и трижды участвовала в чемпионате мира. За внешнее сходство она удостоилась сравнений с голливудской актрисой Анжелиной Джоли от казахстанской и зарубежной прессы.

Ранее тренер Сагатбек Мусаханов, который работает с Цолоевой, назвал ее цели в профессиональном боксе. Он считает, что уже к концу 2018 года она может побороться за один из основных титулов — WBC, WBA, WBO, IBF или IBO.

Хет-трик Доуса принес "Барысу" разгромную победу над командой экс-наставника сборной Казахстана
МОК лишил сборную России по лыжным гонкам серебра Игр-2014
Неймар и Роналду не попали в сборную Европы
Объявлен слоган жеребьёвки ЧМ-2018 в России
Тренерский штаб «Зенита» взял 21 игрока на матч ЛЕ в Норвегии
Бой-реванш между Головкиным и Альваресом может пройти 5 мая
Goal: Гвардиола может не продлить контракт с «Манчестер Сити»
Новый контракт Хэмилтона с «Мерседесом» может стать рекордным
Новости
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь