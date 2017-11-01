Бой-реванш между Головкиным и Альваресом может пройти 5 мая

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Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкиным и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Альваресом прошел в ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе. Судьи приняли решение зафиксировать ничью в данном поединке. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.

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После окончания поединка оба боксера выразили желание провести повторный бой. В начале октября WBC санкционировал второй бой между Головкиным и Альваресом.

«Сейчас мы смотрим на кандидатуры [Билли Джо] Сондерса и [Давида] Лемьё, которые в ближайшее время проведут бой. Конечно, Головкин — на первом месте в нашем списке, но многое зависит от переговоров. Канело (прозвище Альвареса — прим. ТАСС) хочет провести бой 5 мая», — сказал де ла Хойя.