Бой-реванш между Головкиным и Альваресом может пройти 5 мая
МЕДЕЛЬИН /Колумбия/, 1 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/.
МЕДЕЛЬИН /Колумбия/, 1 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/.
Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкиным и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Альваресом прошел в ночь на 17 сентября в
После окончания поединка оба боксера выразили желание провести повторный бой. В начале октября WBC санкционировал второй бой между Головкиным и Альваресом.
«Сейчас мы смотрим на кандидатуры [Билли Джо] Сондерса и [Давида] Лемьё, которые в ближайшее время проведут бой. Конечно, Головкин — на первом месте в нашем списке, но многое зависит от переговоров. Канело (прозвище Альвареса — прим. ТАСС) хочет провести бой 5 мая», — сказал де ла Хойя.
В активе 27-летнего Альвареса 49 побед (34 нокаутом), одно поражение и две ничьи. 35-летний Головкин одержал 37 побед (33 нокаутом) при одной ничьей.