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18:00 (мск), источник: ТАСС

Бой-реванш между Головкиным и Альваресом может пройти 5 мая

МЕДЕЛЬИН /Колумбия/, 1 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой-реванш между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом может пройти 5 мая 2018 года. Об этом ТАСС заявил глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг Головкиным и бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Альваресом прошел в ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе. Судьи приняли решение зафиксировать ничью в данном поединке. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.

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После окончания поединка оба боксера выразили желание провести повторный бой. В начале октября WBC санкционировал второй бой между Головкиным и Альваресом.

«Сейчас мы смотрим на кандидатуры [Билли Джо] Сондерса и [Давида] Лемьё, которые в ближайшее время проведут бой. Конечно, Головкин — на первом месте в нашем списке, но многое зависит от переговоров. Канело (прозвище Альвареса — прим. ТАСС) хочет провести бой 5 мая», — сказал де ла Хойя.

В активе 27-летнего Альвареса 49 побед (34 нокаутом), одно поражение и две ничьи. 35-летний Головкин одержал 37 побед (33 нокаутом) при одной ничьей.

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