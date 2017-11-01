Известно имя противника Александра Поветкина на ринге в Екатеринбурге
Боксер румынского происхождения подписал контракт на поединок с российским спортсменом.
Боксер румынского происхождения подписал контракт на поединок с российским спортсменом.
Российский боксер Александр Поветкин проведет в Екатеринбурге поединок с румынским боксером Кристианом Хаммером. Бой состоится в декабре этого года, сообщает в среду, 1 ноября, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на организатора поединка Алексея Титова.
«Контракт со стороны промоутера Хаммера и со стороны самого Хаммера подписан», — цитирует ТАСС заявление Алексея Титова.
Боксерский поединок должен состояться 15 декабря на площадке Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. О 30-летнем Кристиане Хаммере известно, что за его плечами 22 победы на профессиональном ринге и четыре поражения.
Стоит отметить, что перед декабрьским вечером бокса в столице Урала состоится турнир по смешанным видам единоборств, где уральский «халк» Иван Штырков будет противостоять французскому бойцу Кристиану М’Пумбе. Вечер боев без правил пройдет 11 ноября в том же ДИВСе.