Известно имя противника Александра Поветкина на ринге в Екатеринбурге

Российский боксер Александр Поветкин проведет в Екатеринбурге поединок с румынским боксером Кристианом Хаммером. Бой состоится в декабре этого года, сообщает в среду, 1 ноября, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на организатора поединка Алексея Титова.

«Контракт со стороны промоутера Хаммера и со стороны самого Хаммера подписан», — цитирует ТАСС заявление Алексея Титова.

Боксерский поединок должен состояться 15 декабря на площадке Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. О 30-летнем Кристиане Хаммере известно, что за его плечами 22 победы на профессиональном ринге и четыре поражения.