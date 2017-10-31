Гассиев: Готов драться с Дортикосом даже на Луне, хочу войти в историю бокса

«Я пока точно не знаю дату поединка с Дортикосом. Ведутся переговоры, и предварительная дата — 20 января. Хотелось бы провести такой бой в России, у себя на родине. Но главное, чтобы были соперник, судьи, моя команда рядом со мной, а так я готов боксировать даже на Луне.



Тяжело говорить, что важнее — его опыт или моя выносливость. Нужно хорошо подготовиться к этому бою, а уже после него можно говорить о сильных и слабых качествах. Сейчас тяжело загадывать. Мы будем готовиться, изучим его бои, подготовим тактику. Думаю, найдём слабые стороны у кубинца и будем работать над ними. Если мой тренер считает, что я буду готов поймать соперника в центре ринга, значит, буду готов.



Конечно, очень почётно стать абсолютным чемпионом мира. Это моя мечта, и я уже не раз говорил, что деньги для меня не на первом плане. Хочу стать абсолютным чемпионом мира и войти в историю мирового бокса», — сказал Гассиев в эфире программы «Все на матч».