«Джошуа — это большой труп, а Уайлдеру я надеру задницу»: Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс

Клуб, базирующийся в южной провинции Гуандун, по сумме двух матчей со счетом 3:1 победил «Шеньчжень Леман» и обеспечил себе повышение в классе.
На официальной странице в Instagram Фьюри обратился к соотечественнику Энтони Джошуа (20−0, 20 КО), который владеет титулами WBA (Super), IBF и IBO, и к чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру (38−0, 37 КО) из США.
«Угадайте, кто вернулся! Считаю дни до выхода на ринг с большим трупом AJ. А еще я обещал Уайлдеру, что надеру ему задницу», — написал Фьюри.
Ранее стало известно, что Британский совет по контролю за боксом выразил готовность восстановить лицензию 29-летнему Фьюри, если он докажет, что все его проблемы позади.
В декабре 2015 года Фьюри демонстративно смыл в унитаз пояс IBF, так как организация лишила его титула
После этого Фьюри сорвал реванш против Кличко. Затем он попался на употреблении кокаин и признался, что страдает от алкоголизма, наркомании и депрессии. Также Фьюри успел дважды объявить о завершении карьеры и в промежутке между этими заявлениями даже пытался вернуться в бокс.