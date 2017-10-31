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19:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Джошуа — это большой труп, а Уайлдеру я надеру задницу»: Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (25−0, 18 КО) объявил о возвращении в бокс.

На официальной странице в Instagram Фьюри обратился к соотечественнику Энтони Джошуа (20−0, 20 КО), который владеет титулами WBA (Super), IBF и IBO, и к чемпиону WBC Деонтею Уайлдеру (38−0, 37 КО) из США.

«Угадайте, кто вернулся! Считаю дни до выхода на ринг с большим трупом AJ. А еще я обещал Уайлдеру, что надеру ему задницу», — написал Фьюри.

Ранее стало известно, что Британский совет по контролю за боксом выразил готовность восстановить лицензию 29-летнему Фьюри, если он докажет, что все его проблемы позади.

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В декабре 2015 года Фьюри демонстративно смыл в унитаз пояс IBF, так как организация лишила его титула из-за отказа от немедленной защиты против обязательного претендента Вячеслава Глазкова (21−1−1, 13 КО) из Украины.

После этого Фьюри сорвал реванш против Кличко. Затем он попался на употреблении кокаин и признался, что страдает от алкоголизма, наркомании и депрессии. Также Фьюри успел дважды объявить о завершении карьеры и в промежутке между этими заявлениями даже пытался вернуться в бокс.

"Джошуа - это большой труп, а Уайлдеру я надеру задницу". Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс
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