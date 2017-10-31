Американский журналист объяснил, как Канат Ислам может заполучить бой за титул WBA

«Учитывая, что Лара не собирается подниматься в весе, перспективы Ислама выглядят не такими радужными. В следующем году состоится поединок за пояс WBA между Ларой и Кастаньо. Я не думаю, что победитель боя захочет встретится с неуступчивым казахстанцем. К тому же Ислама в США мало кто знает, а это значит прибыль от боя будет недостаточно высокой.

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Также нужно учитывать, что для защиты титула чемпион может выбрать любого боксера, занимающего место в ТОП-30 рейтинга. Все это ставит Ислама в положение, в котором оказываются многие перспективные боксеры. Это тупик.

Однако есть один аргумент, который может разрешить ситуацию. Любого боксера можно привлечь хорошим гонораром. Если команда Ислама сможет найти несколько миллионов долларов для боя, то может заманить чемпиона даже в Казахстан, — поделился МакКафферри.

Отметим, что после ухода американца Деметриуса Андраде (25−0, 16 KO) титул «регулярного» чемпиона WBA перешел к 28-летнему непобежденному Брайану Кастаньо (14−0, 10 КО) из Аргентины. Именно Кастаньо назывался в качестве потенциального соперника Ислама на следующий бой.

Добавим, что вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко отметил, что в этой ситуации многое зависит от промоутера Ислама. В свою очередь основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит заявил, что команде казахстанца нельзя упускать свое преимущество.