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13:51 (мск), источник: Sports.kz

Тренер Шарибаева рассказал об отмене поединка с колумбийцем

Бой казахстанского боксера Айдара Шарибаева с колумбийцем Карлосом Падильей был отменен после медосмотра накануне противостояния.

У 28-летнего боксера из Колумбии выявились нестабильные показатели, что могло привести к летальному исходу при сильном ударе на ринге.

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О том, как Шарибаев эту неприятность Sports.kz рассказал его тренер Дерик Сантос-Росарио.

— Мы много разговаривали об этом с Айдаром. Честно говоря, я был крайне разочарован, так как сильно волновался и очень хотел увидеть то, над чем мы работали. Я был очень расстроен организаторами этого боя. В этой ситуации мы с Айдаром помогали друг другу. Сначала я говорил с ним с высоты своего опыта. Затем в субботу уже он, видя, что я все еще расстраиваюсь, переда мне мысли тренера из своей страны о том, что иногда, когда ты начинаешь что-то новое, может возникнуть проблема или даже несколько проблем подряд, а затем, все-таки, этому приходит конец — и все начинает ладиться. Может быть, это как раз наша ситуация, и все впоследствии нормализуется.

Айдар — отличный парень, перед лицом разочарования продолжает излучать позитив в отношении будущего. У нас есть люди, которые пытаются договориться о его бое на этой неделе. Очевидно, что соперником будет не тот же самый боксер, и за столь короткое время очень сложно будет подготовиться к новому оппоненту, но с той работой, которую проделали мы с Айдаром, понимаем, что он должен биться сейчас. Крайне важно, чтобы молодой развивающийся боец был достаточно активным на ринге. Мое мнение — нужно проводить 5 боев в год, — сказал Сантос-Росарио.

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