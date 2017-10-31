Британский боксер Джошуа может провести бой против Поветкина в следующем году

Источник: AP 2017

В ночь на воскресенье в Кардиффе в присутствии 78 тыс. зрителей Джошуа победил камерунца Карлоса Такама техническим нокаутом в 10-м раунде и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой «супер» и Международной боксерской федерации (IBF).

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Ранее Джошуа заявлял, что хочет провести бой с непобежденным американским супертяжеловесом Деонтеем Уайлдером, который является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Позднее Джошуа сказал, что не станет отказываться от своих поясов ради этого поединка, поэтому сначала ему нужно провести защиты.

Слова боксера подтвердил его промоутер Эдди Хирн, который отметил, что Джошуа дал ему инструкции, согласно которым в приоритете для него стоит защита своих поясов. «В WBA в данный момент обсуждается возможность сделать бой между Поветкиным и румыном Кристианом Хаммером претендентским. Тогда Джошуа может провести защиту этого титула в марте следующего года», — добавил Хирн.

Поветкин проведет бой 15 декабря в Екатеринбурге против Хаммера за интернациональный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. Победитель этого поединка станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, обладателем которого на данный момент является новозеландец Джозеф Паркер.