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«Королева ацтеков» для казахстанской «Лары Крофт». Кто такая соперница Цолоевой по дебютному бою на профи-ринге
2 ноября в США казахстанская
2 ноября в США казахстанская
Селина родилась 29 января 1993 года в американском городе Рэйсин в штате Висконсинт. Ее отец — Мартин Барриос является тренером по боксу и занимается подготовкой начинающих профессионалов. Он и стал инициатором боксерской карьеры Селины. По его словам, любимый удар дочери — крюк с левой в голову.
Селина Барриос пользуется псевдонимом Aztec Queen («Королева ацтеков»). По версии авторитетного портала Boxrec, она занимает 33-е место в мировом рейтинге в легком весе.
У Селины спортивная семья. Непобежденный 22-летний боксер первого полусреднего веса Марио Барриос (20−0, 12 КО) является ее младшим братом. В рейтинге Boxrec он занимает 29-ю позицию.
Подготовку к бою с Цолоевой американка начала 20 ноября в Рейне. Ее
В своем дебютном бою на
Организацией вечеров бокса спортсменки занимается промоутерская компания Boxncar. В одном из последних интервью Барриос выразила свое восхищение опытом Цолоевой в любителях. Ее промоутер Керри Дигейл рассказал, что его подопечная без раздумий согласилась на бой с Цолоевой.
Барриос не пользуется популярностью в своей стране. На ее странице в Instagram 676 подписчиков, тогда как за казахстанской спортсменкой следят почти в 30 раз больше людей.