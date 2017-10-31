«Королева ацтеков» для казахстанской «Лары Крофт». Кто такая соперница Цолоевой по дебютному бою на профи-ринге

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Панин оскорбил Галкина и Пугачеву, пригрозив юмористу расправой
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Почему детям трудно уснуть: 4 причины
Политтехнолог Собчак рассказал о причине ухода из ее штаба
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур3
Ак Барс1
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал3
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Лада
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс3
Торонто Мэйпл Ливз2
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:45
Селтик
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Челси
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Олимпиакос П
Барселона
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксОТ1
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз3
Монреаль Канадиенс8
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз5
Тампа-Бэй Лайтнинг8
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс6
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия ФлайерзОТ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю ДжэкетсБ4
Бостон Брюинз3
Все события
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из ЛЧ
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
На Украине объяснили, почему поменяют цвет беретов десантников
Готовивший покушение на Путина ранен, жена убита
Фоторепортажи
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
12:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Королева ацтеков» для казахстанской «Лары Крофт». Кто такая соперница Цолоевой по дебютному бою на профи-ринге

2 ноября в США казахстанская девушка-боксер Зарина Цолоева проведет свой дебютный бой на профессиональном ринге против американки Селины Барриос (2−0, 1 КО). Четырехраундовый поединок в лимите легкого веса состоится на арене Civic Center в городе Рейн (США, Луизиана). Vesti.kz предлагает поближе познакомится с соперницей отечественной спортсменки.

Селина родилась 29 января 1993 года в американском городе Рэйсин в штате Висконсинт. Ее отец — Мартин Барриос является тренером по боксу и занимается подготовкой начинающих профессионалов. Он и стал инициатором боксерской карьеры Селины. По его словам, любимый удар дочери — крюк с левой в голову.

Читайте также
Стала известна соперница «казахстанской Джоли» по дебютному бою на профи-ринге

Селина Барриос пользуется псевдонимом Aztec Queen («Королева ацтеков»). По версии авторитетного портала Boxrec, она занимает 33-е место в мировом рейтинге в легком весе.

У Селины спортивная семья. Непобежденный 22-летний боксер первого полусреднего веса Марио Барриос (20−0, 12 КО) является ее младшим братом. В рейтинге Boxrec он занимает 29-ю позицию. Девушка-боксер постоянно поддерживает своего брата. У семьи есть свой хештег #TeamBarrios, которым они отмечают большинство совместных публикаций.

Подготовку к бою с Цолоевой американка начала 20 ноября в Рейне. Ее спарринг-партнерами стали аргентинец Себастьян Даниель Родригес (21−8−1, 8 КО) и Игнасио Хулгин-младший (3−0, 3 КО).

В своем дебютном бою на профи-ринге она в первом раунде нокаутировала соотечественницу Тэмми Франкс (2−26−1). При этом Барриос стала первой, кто за последние восемь лет отправила Франкс в нокаут. Второй бой она провела против другой соотечественницы Жасмин Кларксон (4−10), которая ранее проиграла чемпионке мира по версии WBA в легком весе ирландке Кэти Тейлор (7−0, 4 КО). По итогам четырехраундового поединка судьи присудили победу Барриос.

Во время загрузки произошла ошибка.

Организацией вечеров бокса спортсменки занимается промоутерская компания Boxncar. В одном из последних интервью Барриос выразила свое восхищение опытом Цолоевой в любителях. Ее промоутер Керри Дигейл рассказал, что его подопечная без раздумий согласилась на бой с Цолоевой.

Барриос не пользуется популярностью в своей стране. На ее странице в Instagram 676 подписчиков, тогда как за казахстанской спортсменкой следят почти в 30 раз больше людей.

Найджел Доус разрывает КХЛ. Главные факты, которые вы могли не знать о капитане "Барыса"
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал «Вегасу»
Джошуа планирует провести бой против Поветкина в следующем году
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из ЛЧ
СМИ: Главный тренер ФК «Ахмат» подал в отставку
Месси выбрал Краснодар для матча сборной Аргентины
Вальс цветов. Павлюченкова и Веснина борются за победу в Чжухае
Спорт-Экспресс
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь