«Королева ацтеков» для казахстанской «Лары Крофт». Кто такая соперница Цолоевой по дебютному бою на профи-ринге

Селина родилась 29 января 1993 года в американском городе Рэйсин в штате Висконсинт. Ее отец — Мартин Барриос является тренером по боксу и занимается подготовкой начинающих профессионалов. Он и стал инициатором боксерской карьеры Селины. По его словам, любимый удар дочери — крюк с левой в голову.

Селина Барриос пользуется псевдонимом Aztec Queen («Королева ацтеков»). По версии авторитетного портала Boxrec, она занимает 33-е место в мировом рейтинге в легком весе.

У Селины спортивная семья. Непобежденный 22-летний боксер первого полусреднего веса Марио Барриос (20−0, 12 КО) является ее младшим братом. В рейтинге Boxrec он занимает 29-ю позицию. Девушка-боксер постоянно поддерживает своего брата. У семьи есть свой хештег #TeamBarrios, которым они отмечают большинство совместных публикаций.

Подготовку к бою с Цолоевой американка начала 20 ноября в Рейне. Ее спарринг-партнерами стали аргентинец Себастьян Даниель Родригес (21−8−1, 8 КО) и Игнасио Хулгин-младший (3−0, 3 КО).

В своем дебютном бою на профи-ринге она в первом раунде нокаутировала соотечественницу Тэмми Франкс (2−26−1). При этом Барриос стала первой, кто за последние восемь лет отправила Франкс в нокаут. Второй бой она провела против другой соотечественницы Жасмин Кларксон (4−10), которая ранее проиграла чемпионке мира по версии WBA в легком весе ирландке Кэти Тейлор (7−0, 4 КО). По итогам четырехраундового поединка судьи присудили победу Барриос.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kMAEnqIqVbk?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Организацией вечеров бокса спортсменки занимается промоутерская компания Boxncar. В одном из последних интервью Барриос выразила свое восхищение опытом Цолоевой в любителях. Ее промоутер Керри Дигейл рассказал, что его подопечная без раздумий согласилась на бой с Цолоевой.