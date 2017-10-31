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11:40 (мск), источник: Sports.kz

Джейкобс готов сразиться с Головкиным и другими топовыми средневесами

Экс-чемпион мира в среднем весе по версии WBA (Regular) Дэниэл Джейкобс заявил, что готов побороться с сильнейшими представителями своей весовой категории, сообщает Sports.kz.

— Быть средневесом — классно! Средний дивизион стал одним из самых интересных, и я рад быть его частью. Я готов сразиться с кем угодно и где угодно. Я действительно чувствую, что я лучший, поэтому без разницы, кого передо мной поставят. Кто бы не захотел выйти в квадрат ринга — я готов. В том числе топовые парни — Билли Джо Сондерс, Давид Лемье, Джермалл Чарло, GGG, «Канело» и другие. Я готов встретиться с каждым из них, — заявил Дэниэл в разговоре с Dontae’s Boxing Nation.

Напомним, что 18 марта Джейкобс уступил Головкину единогласным решением судей в Нью-Йорке.

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