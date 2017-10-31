Джейкобс готов сразиться с Головкиным и другими топовыми средневесами

— Быть средневесом — классно! Средний дивизион стал одним из самых интересных, и я рад быть его частью. Я готов сразиться с кем угодно и где угодно. Я действительно чувствую, что я лучший, поэтому без разницы, кого передо мной поставят. Кто бы не захотел выйти в квадрат ринга — я готов. В том числе топовые парни — Билли Джо Сондерс, Давид Лемье, Джермалл Чарло, GGG, «Канело» и другие. Я готов встретиться с каждым из них, — заявил Дэниэл в разговоре с Dontae’s Boxing Nation.