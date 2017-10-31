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11:16 (мск), источник: Sports.kz

Канат Ислам продолжает тренировки в Алматы

Казахстанский боксер Канат Ислам продолжает активные тренировки в Алматы.

Некоторые видео с тренировок казахстанца были опубликованы на странице в Instagram команды Ислама.

Напомним, недавно отечественный боксер возглавил рейтинг WBA в первом среднем весе.

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