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09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Джейкобса расписал план по боям с победителями противостояний Сондерс — Лемье и Головкин — «Канело»

Известный британский промоутер Эдди Хирн, недавно подписавший контракт с экс-чемпионом мира в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 KO), рассказал о планах по организации для своего подопечного больших боев.

«Мы хотим победителя боя «Канело» — Головкин, и именно поэтому Дэнни подписал контракт с HBO. Если их реванш состоится в мае, то Джейкобс будет боксировать в апреле, а затем мы встретимся с победителем их противостояния. В апреле нашим соперником может стать победитель боя Лемье — Сондерс. Мы хотели бы получить шанс побороться за титул чемпиона мира.

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В пределах 12 месяцев этот поединок состоится, потому что Дэниэл — подходящий парень для встречи с победителем битвы Альвареса и Головкина, и к моменту, когда «Канело» и GGG проведут свой бой, Дэнни будет в три раза больше, чем сейчас, так что у них не будет выхода. Даже когда они будут выходить на свой поединок, они будут знать, что победителю предется сразиться с Джейкобсом. Все, что нужно делать Дэнни — это лишь продолжать побеждать, — заявил Хирн, слова которого приводит Boxing247.com.

Добавим, что у Джейкобса на 11 ноября в Нью-Йорке намечен бой с соотечественником Луисом Ариасом (18−0, 9 КО). Для 30-летнего Дэниэла он станет первым после мартовского поражения решением судей в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), ныне владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

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