Промоутер Джейкобса расписал план по боям с победителями противостояний Сондерс — Лемье и Головкин — «Канело»

«Мы хотим победителя боя «Канело» — Головкин, и именно поэтому Дэнни подписал контракт с HBO. Если их реванш состоится в мае, то Джейкобс будет боксировать в апреле, а затем мы встретимся с победителем их противостояния. В апреле нашим соперником может стать победитель боя Лемье — Сондерс. Мы хотели бы получить шанс побороться за титул чемпиона мира.

В пределах 12 месяцев этот поединок состоится, потому что Дэниэл — подходящий парень для встречи с победителем битвы Альвареса и Головкина, и к моменту, когда «Канело» и GGG проведут свой бой, Дэнни будет в три раза больше, чем сейчас, так что у них не будет выхода. Даже когда они будут выходить на свой поединок, они будут знать, что победителю предется сразиться с Джейкобсом. Все, что нужно делать Дэнни — это лишь продолжать побеждать, — заявил Хирн, слова которого приводит Boxing247.com.