Небитый соперник Джейкобса: Моя цель — стать чемпионом и заполучить бой с Головкиным или «Канело»

«Основная причина, по которой я согласился на этот бой — мне сказали, что он будет элиминатором на чемпионский титул. Моя цель — стать чемпионом мира. Есть разные способы получить титульный поединок. Вы можете быть благословленным и вам его просто дадут, а можете драться против определенных имен и подниматься в рейтингах.

Я — шестой номер в рейтинге IBF, а Джейкобс — пятый. После этого я должен быть в очереди за титулом. Если не в следующем бою, то через один. Цель — получить бой с Головкиным или «Канело». С тем, у кого будут пояса. Хочу добиться шанса сразиться за титул в следующем году", — заявил Ариас на пресс-конференции, слова которого приводит Boxing247.com.

Ранее Ариас назвал Джейкобса переоцененным боксером, добавив, что в его послужном списке нет именитых соперников.

Сам бой пройдет 11 ноября в Нью-Йорке. Для 30-летнего Джейкобса предстоящий поединок станет первым после мартовского поражения решением судей в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), ныне владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.