Абель Санчес: Головкин уже уничтожил Лемье. Не пойму, почему «Канело» придает такое значение этому бою

По его словам, этот бой пустая трата времени, поскольку Головкин еще в 2015 году досрочно победил Лемье и отобрал у того пояс IBF. Санчес отметил, что публике нужен реванш между GGG и «Канело».

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«Ходят разговоры, что «Канело» хочет драться, и если это так, то решение за ним. Также говорилось, что он может встретиться с победителем боя Билли Джо Сондерс — Давид Лемье. Но Лемье, если он конечно выиграет, это тот боксер, которого Геннадий уже уничтожил. Не пойму, почему они (команда «Канело») придают такое значение этому поединку. Боксу нужен бой «Канело» и GGG, чтобы выяснить, кто есть кто.

«Канело» говорит, будто хочет нокаутировать Геннадия, так что, возможно, с одной из сторон будет нокаут. Это такой поединок, который понравится людям, — сказал Санчес в беседе с ESPN Deportes.

Ранее промоутер «Канело» называл Лемье в качестве запасного варианта на случай срыва второго боя с Головкиным. Дела канадца и мексиканца ведет его компания Golden Boy.

Лемье 16 декабря в Канаде поспорит с Сондерсом за титул чемпиона WBO в среднем весе, который принадлежит британцу.