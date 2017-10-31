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08:59 (мск), источник: Vesti.kz

Абель Санчес: Головкин уже уничтожил Лемье. Не пойму, почему «Канело» придает такое значение этому бою

Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) раскритиковал мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) за намерение провести бой с экс-чемпионом из Канады Давидом Лемье (38−3, 35 KO).

По его словам, этот бой пустая трата времени, поскольку Головкин еще в 2015 году досрочно победил Лемье и отобрал у того пояс IBF. Санчес отметил, что публике нужен реванш между GGG и «Канело».

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«Ходят разговоры, что «Канело» хочет драться, и если это так, то решение за ним. Также говорилось, что он может встретиться с победителем боя Билли Джо Сондерс — Давид Лемье. Но Лемье, если он конечно выиграет, это тот боксер, которого Геннадий уже уничтожил. Не пойму, почему они (команда «Канело») придают такое значение этому поединку. Боксу нужен бой «Канело» и GGG, чтобы выяснить, кто есть кто.

«Канело» говорит, будто хочет нокаутировать Геннадия, так что, возможно, с одной из сторон будет нокаут. Это такой поединок, который понравится людям, — сказал Санчес в беседе с ESPN Deportes.

Ранее промоутер «Канело» называл Лемье в качестве запасного варианта на случай срыва второго боя с Головкиным. Дела канадца и мексиканца ведет его компания Golden Boy.

Лемье 16 декабря в Канаде поспорит с Сондерсом за титул чемпиона WBO в среднем весе, который принадлежит британцу.

Напомним, Головкин и «Канело» не смогли выявить победителя в первом бою, который состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе. По итогам 12-раундового противостояния была зафиксирована ничья. Наиболее вероятной датой их второго поединка называется 5 мая 2018 года.

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