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08:46 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна соперница «казахстанской Джоли» по дебютному бою на профи-ринге

Стала известна соперница казахстанской девушки-боксера Зарины Цолоевой по дебютному бою на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.

Дебютный Цолоевой, которую называют «казахстанская Джоли» за сходство во внешности с американской киноактрисой, намечен на 2 ноября в Рейне (США, штат Луизиана).

По информации BoxRec, соперницей казахстанки будет 24-летняя американка Селина Барриос. На счету последний две победы в двух боях, одна из которых досрочная.

Сам бой пройдет на арене Civic Center в легком весе. Формат поединка — четыре раунда по три минуты.

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