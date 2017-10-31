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Стала известна соперница «казахстанской Джоли» по дебютному бою на профи-ринге
Стала известна соперница казахстанской
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Стала известна соперница казахстанской
Дебютный Цолоевой, которую называют «казахстанская Джоли» за сходство во внешности с американской киноактрисой, намечен на 2 ноября в Рейне (США, штат Луизиана).
По информации BoxRec, соперницей казахстанки будет 24-летняя американка Селина Барриос. На счету последний две победы в двух боях, одна из которых досрочная.
Сам бой пройдет на арене Civic Center в легком весе. Формат поединка — четыре раунда по три минуты.