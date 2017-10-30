Что ждет Каната Ислама после лидерства в рейтинге WBA в первом среднем весе

«Это хороший результат, однако все гораздо сложнее, чем вы думаете. Ислам будет считаться первым претендентом, но в этой позиции можно просидеть очень долго. Ведь у кого титул, тот и выбирает себе соперника. Возможно, он не захочет боксировать с Исламом. Чтобы обезопасить титул, он может отодвигать от себя опасных конкурентов. Здесь должны хорошо сработать промоутеры боксера.

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Немало примеров, когда боксер годами значится первым претендентом на титул, но чемпион выбирает других боксеров из первой 30-ки рейтинга. Главный принцип выбора — это популярность соперника в своей стране и прибыль от боя. Все зависит от промоутера. Если он не проявит инициативу, то Канат может просидеть без титульного боя еще пару лет, — отметил Демьяненко.

Отметим, что после ухода Андраде титул временного чемпиона WBA перешел к 28-летнему непобежденному Брайану Кастаньо (14−0, 10 КО) из Аргентины. Именно Кастаньо назывался в качестве потенциального соперника Ислама на следующий бой.