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15:58 (мск), источник: Vesti.kz

Что ждет Каната Ислама после лидерства в рейтинге WBA в первом среднем весе

Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы Каната Ислама, возглавившего рейтинг WBA в первом среднем весе после ухода «регулярного» чемпиона по этой версии американца Деметриуса Андраде (25−0, 16 КО) в средний дивизион.

«Это хороший результат, однако все гораздо сложнее, чем вы думаете. Ислам будет считаться первым претендентом, но в этой позиции можно просидеть очень долго. Ведь у кого титул, тот и выбирает себе соперника. Возможно, он не захочет боксировать с Исламом. Чтобы обезопасить титул, он может отодвигать от себя опасных конкурентов. Здесь должны хорошо сработать промоутеры боксера.

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Немало примеров, когда боксер годами значится первым претендентом на титул, но чемпион выбирает других боксеров из первой 30-ки рейтинга. Главный принцип выбора — это популярность соперника в своей стране и прибыль от боя. Все зависит от промоутера. Если он не проявит инициативу, то Канат может просидеть без титульного боя еще пару лет, — отметил Демьяненко.

Отметим, что после ухода Андраде титул временного чемпиона WBA перешел к 28-летнему непобежденному Брайану Кастаньо (14−0, 10 КО) из Аргентины. Именно Кастаньо назывался в качестве потенциального соперника Ислама на следующий бой.

Ранее Ислам, которому принадлежат второстепенные пояса WBO NABO и WBA Inter-Continental, возглавил рейтинг WBA. Чемпионом в этом дивизионе является кубинец Эрисланди Лара.

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