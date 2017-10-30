Белорусские боксеры завоевали три бронзовые награды на ЧЕ (U-18) в Анталье
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры завоевали три бронзовые награды на чемпионате Европы (U-18) в турецкой Анталье, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские боксеры завоевали три бронзовые награды на чемпионате Европы (U-18) в турецкой Анталье, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусы Александр Радионов (весовая категория — 56 кг), Павел Михайлюк (69 кг) и Вадим Андреев (81 кг) проиграли своим соперникам в полуфинальных поединках.
Александр Радионов в упорном противостоянии раздельным решением судей уступил турку Ахмеду Отчу. Павел Михайлюк проиграл российскому спортсмену Осману Алиеву. Украинский атлет Евгений Павловский оказался сильнее Вадима Андреева.
В общекомандном зачете сборная заняла девятое место.
На аналогичном турнире год назад в Анапе белорусские спортсмены в число призеров не попали.
В континентальном первенстве участие приняли более 200 боксеров из 33 стран.