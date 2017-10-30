Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Трое полицейских устроили разбойное нападение в Подмосковье
На Avito выставили на продажу новые 200-рублевые купюры
Выложенный мхом призыв о помощи помог найти россиянина в Швеции
Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Югра
Витязь
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Рубин
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Анжи
Футбол. Зарубежный
20:00
Черноморец Од
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
22:45
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Бетис
Футбол. Зарубежный
23:00
Лас-Пальмас
Депортиво
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз2
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс7
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
29.10
Каролина ХаррикейнзБ3
Анахайм Дакс4
Все события
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
ФИФА рассматривает возможность создания Мировой лиги
Шипачев отстранен «Вегасом» без сохранения зарплаты
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа перед поклонниками
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
10«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит»
17«Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет
13:25 (мск), источник: Sports.kz

«Это был некрасивый бой». Бывший тренер Сергея Ковалева подробно разобрал поединок Жакиянов — Барнетт

Тренер казахстанских боксеров-профессионалов Ивана Дычко и Айдара Шарибаева, ранее работавший с россиянином Сергеем Ковалевым Дерик Сантос-Росарио дал свою оценку поединку между Жанатом Жакияновым и североирландцем Райаном Барнеттом.

— Я наконец-то посмотрел поединок Барнетта против Жакиянова. Это был некрасивый бой. Барнетт победил. Жанат проделал хорошую работу, пытаясь оказывать давление на соперника, но плохо выполнил многие аспекты.

1) Он неэффективно использовал свой джеб. Только один раз казахстанец дотянулся одиночным джебом, однако был неточен. Нужно было пробивать двойные джебы, которые помогали бы проходить на ближнюю дистанцию;.

Читайте также
WBA поставила Жакиянова на пятое место в рейтинге после потери чемпионского титула

2) Когда он все-таки проходил в ближний бой, то только без пользы тратил энергию на борьбу и обнимания, Барнетт лучше действовал без рук и наносил удары с этой позиции. Я не знаю, было ли это запланированным стратегическим шагом, но Жанат должен был закрываться. Он почувствовал на себе так много ударов, что должен был положить этому конец собственными атаками. Однако казахстанец проводил один удар — и дальше вязался. Ему следовало больше держаться на своей дистанции и выстреливать комбинациями. Как только Жакиянов получал немного пространства, он становился намного лучше;

3) Было слишком мало оборонительных действий, блоков, уклонов от удара. На протяжении большей части боя по Жанату было легко попасть;

4) Барнетт быстро понял, что Жакиянов просто продолжает идти вперед прямо по центру, он легко мог выбросить один или два контрудара, а затем ускользнуть в оборону, что было очень эффективно. Необходимо было внести корректировку в план действий после третьего раунда. Жанат должен был использовать ложные удары и двойные джебы и быть более терпеливым, пытаясь понять, может ли он заманить Барнетта в обмен ударами. Несколько раз казахстанец исполнял хорошие комбинации в центре ринга. Я чувствую, что он мог победить этого соперника, но для меня ясно, что Барнетт быстро вычислил его повторяющиеся движения и темп. Я бы сказал, что этот боксер продолжал делать то же самое, чем перехитрил Жаната, чтобы увидеть, произведет ли он корректировку.

Не знаю, о чем говорил Хаттон, поэтому не могу с уверенностью рассуждать о том, был ли он против внесения необходимых корректировок, либо же дал Жанату хорошие советы, но тот просто не смог заставить себя им следовать. Я видел и тот, и другой сценарий много раз. Жанат — сильный, мужественный молодой человек. Знаю, как он выиграл свой титул, оказав на соперника очень сильный прессинг, но я предупреждаю всех бойцов, чтобы не застревали в одном своем стиле. Ты не можешь постоянно сталкиваться с одинаковыми соперниками. Я стараюсь тренировать своих боксеров так, чтобы те обладали разными способностями. Они должны уметь оказывать давление, боксировать, сражаться в обороне и контратаковать. Уметь обманывать, уклоняться, уворачиваться, сокращать дистанцию, резать углы. Конечно, некоторыми из этих навыков боксеры владеют лучше, чем другими, но мы работаем с моими бойцами над ними всеми. Мы моделируем сценарии, которые могут быть на ринге. Я постоянно напоминаю им, что они должны уметь делать все это, даже если используют эти элементы редко — чтобы всегда быть в состоянии внести коррективы, — сказал Сантос-Росарио.

Напомним, Жакиянов уступил Барнетту единогласным решением судей.

Олимпийский чемпион рассказал, почему Головкин не победил Альвареса
ЦСКА вылетел в Швейцарию в составе 21 футболиста
СМИ: Неймар жалеет, что перешёл из «Барселоны» в ПСЖ
ФИФА рассматривает возможность создания Мировой лиги
Шипачев отстранен «Вегасом» без сохранения зарплаты
«Пингвины» Малкина погружаются на дно: обзор дня в НХЛ
Левандовски не поможет «Баварии» в матче с «Селтиком»
По пути Шумахера: Хэмилтон стал самым узнаваемым гонщиком в мире
Новости
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером» Ведущая успокоила поклонников и рассказала правду о перестановках в программе
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире Американский ученый проанализировала данные о новорожденных из 48 государств.  
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь