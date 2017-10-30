«Это был некрасивый бой». Бывший тренер Сергея Ковалева подробно разобрал поединок Жакиянов — Барнетт

2) Когда он все-таки проходил в ближний бой, то только без пользы тратил энергию на борьбу и обнимания, Барнетт лучше действовал без рук и наносил удары с этой позиции. Я не знаю, было ли это запланированным стратегическим шагом, но Жанат должен был закрываться. Он почувствовал на себе так много ударов, что должен был положить этому конец собственными атаками. Однако казахстанец проводил один удар — и дальше вязался. Ему следовало больше держаться на своей дистанции и выстреливать комбинациями. Как только Жакиянов получал немного пространства, он становился намного лучше;



3) Было слишком мало оборонительных действий, блоков, уклонов от удара. На протяжении большей части боя по Жанату было легко попасть;



4) Барнетт быстро понял, что Жакиянов просто продолжает идти вперед прямо по центру, он легко мог выбросить один или два контрудара, а затем ускользнуть в оборону, что было очень эффективно. Необходимо было внести корректировку в план действий после третьего раунда. Жанат должен был использовать ложные удары и двойные джебы и быть более терпеливым, пытаясь понять, может ли он заманить Барнетта в обмен ударами. Несколько раз казахстанец исполнял хорошие комбинации в центре ринга. Я чувствую, что он мог победить этого соперника, но для меня ясно, что Барнетт быстро вычислил его повторяющиеся движения и темп. Я бы сказал, что этот боксер продолжал делать то же самое, чем перехитрил Жаната, чтобы увидеть, произведет ли он корректировку.



Не знаю, о чем говорил Хаттон, поэтому не могу с уверенностью рассуждать о том, был ли он против внесения необходимых корректировок, либо же дал Жанату хорошие советы, но тот просто не смог заставить себя им следовать. Я видел и тот, и другой сценарий много раз. Жанат — сильный, мужественный молодой человек. Знаю, как он выиграл свой титул, оказав на соперника очень сильный прессинг, но я предупреждаю всех бойцов, чтобы не застревали в одном своем стиле. Ты не можешь постоянно сталкиваться с одинаковыми соперниками. Я стараюсь тренировать своих боксеров так, чтобы те обладали разными способностями. Они должны уметь оказывать давление, боксировать, сражаться в обороне и контратаковать. Уметь обманывать, уклоняться, уворачиваться, сокращать дистанцию, резать углы. Конечно, некоторыми из этих навыков боксеры владеют лучше, чем другими, но мы работаем с моими бойцами над ними всеми. Мы моделируем сценарии, которые могут быть на ринге. Я постоянно напоминаю им, что они должны уметь делать все это, даже если используют эти элементы редко — чтобы всегда быть в состоянии внести коррективы, — сказал Сантос-Росарио.



Напомним, Жакиянов уступил Барнетту единогласным решением судей.