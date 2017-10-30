«Это был некрасивый бой». Бывший тренер Сергея Ковалева подробно разобрал поединок Жакиянов — Барнетт
Тренер казахстанских
Тренер казахстанских
— Я
1) Он неэффективно использовал свой джеб. Только один раз казахстанец дотянулся одиночным джебом, однако был неточен. Нужно было пробивать двойные джебы, которые помогали бы проходить на ближнюю дистанцию;.
2) Когда он
3) Было слишком мало оборонительных действий, блоков, уклонов от удара. На протяжении большей части боя по Жанату было легко попасть;
4) Барнетт быстро понял, что Жакиянов просто продолжает идти вперед прямо по центру, он легко мог выбросить один или два контрудара, а затем ускользнуть в оборону, что было очень эффективно. Необходимо было внести корректировку в план действий после третьего раунда. Жанат должен был использовать ложные удары и двойные джебы и быть более терпеливым, пытаясь понять, может ли он заманить Барнетта в обмен ударами. Несколько раз казахстанец исполнял хорошие комбинации в центре ринга. Я чувствую, что он мог победить этого соперника, но для меня ясно, что Барнетт быстро вычислил его повторяющиеся движения и темп. Я бы сказал, что этот боксер продолжал делать то же самое, чем перехитрил Жаната, чтобы увидеть, произведет ли он корректировку.
Не знаю, о чем говорил Хаттон, поэтому не могу с уверенностью рассуждать о том, был ли он против внесения необходимых корректировок, либо же дал Жанату хорошие советы, но тот просто не смог заставить себя им следовать. Я видел и тот, и другой сценарий много раз. Жанат — сильный, мужественный молодой человек. Знаю, как он выиграл свой титул, оказав на соперника очень сильный прессинг, но я предупреждаю всех бойцов, чтобы не застревали в одном своем стиле. Ты не можешь постоянно сталкиваться с одинаковыми соперниками. Я стараюсь тренировать своих боксеров так, чтобы те обладали разными способностями. Они должны уметь оказывать давление, боксировать, сражаться в обороне и контратаковать. Уметь обманывать, уклоняться, уворачиваться, сокращать дистанцию, резать углы. Конечно, некоторыми из этих навыков боксеры владеют лучше, чем другими, но мы работаем с моими бойцами над ними всеми. Мы моделируем сценарии, которые могут быть на ринге. Я постоянно напоминаю им, что они должны уметь делать все это, даже если используют эти элементы редко — чтобы всегда быть в состоянии внести коррективы, — сказал
Напомним, Жакиянов уступил Барнетту единогласным решением судей.