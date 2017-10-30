Почему Головкин не единственный чемпион WBA

«Я сфокусирован на решении проблемы наличия нескольких чемпионов в одном дивизионе. Проблема прежде всего в том, что есть некоторые члены в организации, которые считают, что есть весовые категории, которые заслуживают на то, чтобы быть представленными и “супер” и “регулярным” чемпионом. Лично меня бесит такое положение дел», — цитирует президента WBA BoxingScene.
«Не собираюсь отказываться от ранее озвученной идеи, — категоричен Мендоса. — Моя задача — сделать так, чтобы в каждой весовой категории было по одному чемпиону. Некоторый прогресс у нас есть. Проблема в том, что решение этой проблемы заберёт у меня гораздо больше времени, чем я планировал. Надеюсь, управлюсь до 2019-го года, до середины 2019-го года».
Отметим, что несмотря на ранее озвученный курс по устранению имеющейся проблемы, в 2017-ом году и дальше появляются новые «регулярные» чемпионы WBA — в среднем весе организация санкционировала бой между Хассаном Энжикамом (36−3, 21 КО) и Рёта Мурата (13−1, 10 КО) несмотря на наличие казахстанского «суперчемпиона» Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), а в супертяжёлом весе ожидается, что Фрес Окендо (37−8, 24 КО) поборется за звание «регулярного» чемпиона, несмотря на то, что «супер» чемпионом является Энтони Джошуа (20−0, 10 КО).