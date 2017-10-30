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13:24 (мск), источник: Sports.kz

Почему Головкин не единственный чемпион WBA

Джилберто Мендоса, президент Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), в очередной раз вспомнил об имеющейся проблеме — наличии в организации нескольких чемпионов в одной весовой категории, и в очередной раз пообещал исправить ситуацию, назначив самому себе дэдлайн — середина 2019-го года.

«Я сфокусирован на решении проблемы наличия нескольких чемпионов в одном дивизионе. Проблема прежде всего в том, что есть некоторые члены в организации, которые считают, что есть весовые категории, которые заслуживают на то, чтобы быть представленными и “супер” и “регулярным” чемпионом. Лично меня бесит такое положение дел», — цитирует президента WBA BoxingScene.

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«Не собираюсь отказываться от ранее озвученной идеи, — категоричен Мендоса. — Моя задача — сделать так, чтобы в каждой весовой категории было по одному чемпиону. Некоторый прогресс у нас есть. Проблема в том, что решение этой проблемы заберёт у меня гораздо больше времени, чем я планировал. Надеюсь, управлюсь до 2019-го года, до середины 2019-го года».

Отметим, что несмотря на ранее озвученный курс по устранению имеющейся проблемы, в 2017-ом году и дальше появляются новые «регулярные» чемпионы WBA — в среднем весе организация санкционировала бой между Хассаном Энжикамом (36−3, 21 КО) и Рёта Мурата (13−1, 10 КО) несмотря на наличие казахстанского «суперчемпиона» Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), а в супертяжёлом весе ожидается, что Фрес Окендо (37−8, 24 КО) поборется за звание «регулярного» чемпиона, несмотря на то, что «супер» чемпионом является Энтони Джошуа (20−0, 10 КО).

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