Почему Головкин не единственный чемпион WBA

«Я сфокусирован на решении проблемы наличия нескольких чемпионов в одном дивизионе. Проблема прежде всего в том, что есть некоторые члены в организации, которые считают, что есть весовые категории, которые заслуживают на то, чтобы быть представленными и “супер” и “регулярным” чемпионом. Лично меня бесит такое положение дел», — цитирует президента WBA BoxingScene.

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«Не собираюсь отказываться от ранее озвученной идеи, — категоричен Мендоса. — Моя задача — сделать так, чтобы в каждой весовой категории было по одному чемпиону. Некоторый прогресс у нас есть. Проблема в том, что решение этой проблемы заберёт у меня гораздо больше времени, чем я планировал. Надеюсь, управлюсь до 2019-го года, до середины 2019-го года».