WBA объявила нового «регулярного» чемпиона в весе Каната Ислама

Им стал 28-летний Брайан Кастаньо (14−0, 10 КО) из Аргентины, который до этого владел титулом временного чемпиона WBA в первом среднем весе. Пояс WBA Regular стал вакантным после перехода его обладателя Деметриуса Андраде (25−0, КО)) в среднюю весовую категорию.