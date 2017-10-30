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09:20 (мск), источник: Vesti.kz

WBA объявила нового «регулярного» чемпиона в весе Каната Ислама

Всемирная боксерская ассоциация (WBА) объявила нового «регулярного» чемпиона организации в первом среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

Им стал 28-летний Брайан Кастаньо (14−0, 10 КО) из Аргентины, который до этого владел титулом временного чемпиона WBA в первом среднем весе. Пояс WBA Regular стал вакантным после перехода его обладателя Деметриуса Андраде (25−0, КО)) в среднюю весовую категорию.

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Как отмечает ESPN, что в стремлении уменьшить число чемпионских титулов в одном весе WBA намерена назначить поединок между чемпионом WBA (Super) Эрисланди Ларой (25−2−2, 14 КО) и Кастаньо.

Добавим, что возглавляет рейтинг WBA в первом среднем весе казахстанец Канат Ислам (25−0, 20 КО), которому принадлежат пояса WBO NABO и WBA Inter-Continental. Ранее Кастаньо назывался в качестве потенциального соперника Ислама на следующий бой.

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