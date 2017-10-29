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20:30 (мск), источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов может пропустить чемпионат Казахстана по боксу

Данияр Елеусинов может пропустить чемпионат Казахстана по боксу, который в скором времени стартует в Шымкенте. Об этом сам олимпийский чемпион рассказал корреспонденту Vesti.kz.

Боксер признался, что из-за соревновательной паузы, во время которой он едва не перешел в профи, он еще не набрал свою оптимальную форму.

«Честно говоря, мое участие в чемпионе Казахстана под вопросом. Я еще не совсем набрал нужную форму. Поэтому не хотелось бы показывать средний бокс. Все-таки все понимают, что я — олимпийский чемпион, и ждут от меня высококлассного бокса. Но я в данный момент не в той форме. Я давно не боксировал, и хотелось бы пару турниров провести», — сказал Елеусинов.

Напомним, в январе этого года олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и призер двух Олимпиад Иван Дычко решили перейти в профессиональный бокс. Определены были дата и место дебюта, но затем стало известно, что оба боксера расторгли свои контракты с австралийской компанией. Позже Елеусинов рассказал, что продолжит искать варианты сотрудничества на профи-ринге. В свою очередь Дычко подписал контракт с компанией The Heavyweight Factory и уже успешно провел два боя в профи. Елеусинов же летом объявил о возвращении в национальную сборную Казахстана и намерении побороться за второе олимпийское «золото». Он пропустил в этом году чемпионат Азии и чемпионат мира. Ожидалось, что первым турниром станет чемпионат Казахстана, который пройдет в Шымкенте с 6 по 12 ноября.

Данияр Елеусинов может пропустить чемпионат Казахстана по боксу
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