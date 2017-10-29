Данияр Елеусинов может пропустить чемпионат Казахстана по боксу
Данияр Елеусинов может пропустить чемпионат Казахстана по боксу, который в скором времени стартует в Шымкенте. Об этом сам олимпийский чемпион рассказал корреспонденту Vesti.kz.
Данияр Елеусинов может пропустить чемпионат Казахстана по боксу, который в скором времени стартует в Шымкенте. Об этом сам олимпийский чемпион рассказал корреспонденту Vesti.kz.
Боксер признался, что
«Честно говоря, мое участие в чемпионе Казахстана под вопросом. Я еще не совсем набрал нужную форму. Поэтому не хотелось бы показывать средний бокс.
Напомним, в январе этого года олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и призер двух Олимпиад Иван Дычко решили перейти в профессиональный бокс. Определены были дата и место дебюта, но затем стало известно, что оба боксера расторгли свои контракты с австралийской компанией. Позже Елеусинов рассказал, что продолжит искать варианты сотрудничества на