«Я ем мясо страуса и бургеры из кенгуру». Чем питается потенциальный соперник Головкина Сондерс

— Мой диетолог приготовил мне еду после одной из тренировочных сессий, я съел ее, а потом оказалось, что это было мясо страуса и кенгуру — я же думал, что это обычный стейк.

Представляете, как парни потом подшучивали надо мной? Я даже представить себе такого не мог! Я понимаю, что эта еда немного отличается от обычной, но в ней много белка и совсем нет жира. Страус по вкусу действительно как стейк, с бургерами из кенгуру у меня также не возникло проблем, — сказал Сондерс.



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