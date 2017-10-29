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18:21 (мск), источник: Sports.kz

«Я ем мясо страуса и бургеры из кенгуру». Чем питается потенциальный соперник Головкина Сондерс

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) рассказал The Sun о своем питании перед боем с Давидом Лемье (38−3, 33 КО), сообщает Sports.kz.

— Мой диетолог приготовил мне еду после одной из тренировочных сессий, я съел ее, а потом оказалось, что это было мясо страуса и кенгуру — я же думал, что это обычный стейк.

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Представляете, как парни потом подшучивали надо мной? Я даже представить себе такого не мог! Я понимаю, что эта еда немного отличается от обычной, но в ней много белка и совсем нет жира. Страус по вкусу действительно как стейк, с бургерами из кенгуру у меня также не возникло проблем, — сказал Сондерс.

Бой Сондерс — Лемье состоится 16 декабря в Лавале (Канада). Букмекерская контора 1XBET предлагает на этот бой следующие коэффициенты: победа Сондерса — 1.77, победа Лемье — 2.264, ничья — 23.

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