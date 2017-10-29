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17:25 (мск), источник: Vesti.kz

WBA поставила Жакиянова на пятое место в рейтинге после потери чемпионского титула

Всемирная боксерской ассоциация (WBА) поставила экс-чемпиона организации в легчайшем весе казахстанца Жаната Жакиянова (27−2, 18 КО) на пятое место в обновленном рейтинге после потери чемпионского титула, передает корреспондент Vesti.kz.

Жакиянов в ночь с 21 на 22 октября на арене SSE в Белфасте (Северная Ирландия) в главном бою вечера в объединительном бою встречался с обладателем пояса IBF в этом же весе британцем Райаном Барнеттом (18−0, 9 КО). По итогам 12 раундов победу единогласным решением судей одержал Барнетт — 118:110, 119:109 и 116:112.

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Таким образом, Жакиянов потерял титул WBA (Super), который завоевал в феврале этого года. Для казахстанца это поражение стало вторым в карьере при 27 победах (18 нокаутом), тогда как Барнетт остался небитым — в его активе 18 побед (11 нокаутом).

Другой казахстанец Исса Акбербаев, выступающий в тяжелом весе, поднялся с 11-й на десятую позицию, а Жанкош Тураров сохранил десятое место в полусреднем весе.

Между тем еще один представитель Казахстана Канат Ислам (25−0, 20 КО), владеющий поясами WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе, возглавил рейтинг WBA в своем дивизионе.

WBA поставила Жакиянова на пятое место в рейтинге после потери чемпионского титула
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