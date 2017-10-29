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15:07 (мск), источник: Sports.kz

Данияр Елеусинов не хочет ехать на чемпионат Казахстана

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что может не принять участие на предстоящем чемпионата Казахстана по боксу Шымкенте, где ожидалось его возвращение на ринг после годичной паузы, которую боксер по завершении игр в Рио, пишет Sports.kz.

— Данияр, как оцените свое функциональное состояние?
— Я еще не набрал оптимальную форму. Думаю, на двух-трех соревнованиях выступить, а потом уже в следующем году, возможно, поеду зарубеж. Все от меня ждут высококлассного бокса, поскольку статус олимпийского чемпиона обязывает, поэтому хотелось бы провести пару боев, получить боевую практику.

 — То есть, на чемпионате Казахстана в Шымкенте вас не будет?
— Еще под вопросом. Если меня обяжут, то да. А так, мне еще хотелось бы набрать форму.

 — Не исключаете ли вы возможность в будущем попробовать свои силы на профи-ринге?
— На самом деле, ко мне до сих пор поступают предложения, но я пока рассматриваю не все, потому что вернулся в любительский бокс. Эти варианты будут у меня всегда в качестве плана Б. Если я захочу перейти — я всем об этом сообщу.

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