Данияр Елеусинов не хочет ехать на чемпионат Казахстана

— Данияр, как оцените свое функциональное состояние?

— Я еще не набрал оптимальную форму. Думаю, на двух-трех соревнованиях выступить, а потом уже в следующем году, возможно, поеду зарубеж. Все от меня ждут высококлассного бокса, поскольку статус олимпийского чемпиона обязывает, поэтому хотелось бы провести пару боев, получить боевую практику.



— То есть, на чемпионате Казахстана в Шымкенте вас не будет?

— Еще под вопросом. Если меня обяжут, то да. А так, мне еще хотелось бы набрать форму.



— Не исключаете ли вы возможность в будущем попробовать свои силы на профи-ринге?

— На самом деле, ко мне до сих пор поступают предложения, но я пока рассматриваю не все, потому что вернулся в любительский бокс. Эти варианты будут у меня всегда в качестве плана Б. Если я захочу перейти — я всем об этом сообщу.