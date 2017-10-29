Данияр Елеусинов: Профессиональный бокс для меня — план «Б»

«Всех спортсменов и тренеров поздравляю с Днем бокса, желаю успехов, нам — побед на Олимпийских играх и на чемпионатах мира», — обратился к товарищам боксер. Говоря о своих ближайших планах, Данияр признался, что он не в лучшей форме. «Я давно не боксировал, хочу набрать форму. Я думаю выступить в двух-трех соревнованиях, а потом уже в следующем году, возможно, поеду за рубеж», — сказал он.. Он также подчеркнул, что не выбрасывает из головы мысли по поводу перехода в профессиональный бокс, но вернется к ним немного позже..

«По поводу профессионального бокса: ко мне до сих пор поступают предложения, но я пока рассматриваю не все, потому что вернулся в любительский бокс. Думаю, эти варианты будут у меня всегда в качестве плана “Б”. Если я захочу перейти — я всем об этом сообщу», — отметил Елеусинов..



Олимпийский чемпион также поделился мнением по поводу возможного реванша между Геннадием Головкиным и Салуем Альваресом. По его мнению, второй бой будет зрелищнее первого..



«Они — очень сильные ребята и равные соперники, друг друга стоят. Это лучшие боксеры в своем весе, поэтому будем ждать красивого бокса, как и в первом бою. Думаю, во втором бою спортсмены уже будут чаще идти на риск, стремиться к нокдаунам и нокаутам. Мы будем болеть за своего земляка», — сказал спортсмен..



«В первом бою Головкину всего хватало, но соперник у него был очень хороший. У Альвареса очень хорошие навыки, все на высоком уровне — защитные рефлексы, как оказалось, и ноги у него тоже неплохие. Он отлично двигался и защищался корпусом», -заключил Елеусинов.