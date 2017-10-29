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14:30 (мск), источник: Vesti.kz

WBO назвала «Боксера года»

Всемирная боксерская организация (WBO) присудила экс-чемпиону мира в двух весовых категориях американцу Теренсу Кроуфорду (32−0, 23 КО) свою почетную награду «Боксер года». Об этом сообщает BoxingScene.com.

Церемония награждения прошла на ежегодном конгрессе WBO в Пуэрто-Рико. Интересным является тот факт, что Кроуфорд отказался от пояса WBO для того, чтобы подняться в весовой категории.

«Тренером года» по версии WBO стал наставник Кроуфорда — Брайан Макинтайр.

В текущем году Кроуфорд провел два поединка, победив олимпийского чемпиона 2008 года Феликса Диаса (RTD 10) и Джулиуса Индонго (КО 3). После победы над Индонго американец стал абсолютным чемпионом мира, объединив титулы WBC, WBA, IBF и WBO, но позже американец отказался от всех поясов и поднялся в новый вес.

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