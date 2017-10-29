«Канело» предложили список соперников на случай срыва реванша с Головкиным

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«Если сделка между «Канело» и Головкиным не будет заключена, тогда, возможно, бойцы пойдут в разных направлениях, чтобы провести хотя бы один промежуточный бой, прежде чем они окажутся лицом к лицу в сентябре следующего года.

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У «Канело» не так много вариантов. Три самых выигрышных для него поединка — против Давида Лемье, Билли Джо Сондерса и Риоты Мураты. Но Головкин может «украсть» у него Мурату, и тогда проигравший в бою Сондерс — Лемье больше не будет жизнеспособным вариантом для «Канело». Также в 160 фунтов есть парочка действительно сильных оппонентов для мексиканца: Дэниэл Джейкобс, Джермалл Чарло, Сергей Деревянченко и Деметриус Андраде, — говорится в заметке.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей, вызвавшей бурю негодования среди экспертов и болельщиков. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал серию побед.