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13:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» предложили список соперников на случай срыва реванша с Головкиным

Сайт Boxingnewsresults.com составил список соперников для мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) на тот случай, если ему не удастся договориться о реванше с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

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«Если сделка между «Канело» и Головкиным не будет заключена, тогда, возможно, бойцы пойдут в разных направлениях, чтобы провести хотя бы один промежуточный бой, прежде чем они окажутся лицом к лицу в сентябре следующего года.

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У «Канело» не так много вариантов. Три самых выигрышных для него поединка — против Давида Лемье, Билли Джо Сондерса и Риоты Мураты. Но Головкин может «украсть» у него Мурату, и тогда проигравший в бою Сондерс — Лемье больше не будет жизнеспособным вариантом для «Канело». Также в 160 фунтов есть парочка действительно сильных оппонентов для мексиканца: Дэниэл Джейкобс, Джермалл Чарло, Сергей Деревянченко и Деметриус Андраде, — говорится в заметке.

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился ничьей, вызвавшей бурю негодования среди экспертов и болельщиков. Этот результат позволил казахстанцу сохранить титулы, но прервал серию побед.

Наиболее вероятной датой второго боя между Головкиным и «Канело» называется 5 мая 2018 года. На его проведение претендуют три города.

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